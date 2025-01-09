رولز رويس توسع أعمالها لتلبية طلبات الأثرياء

أعلنت رولز رويس عن استثمار يتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لتوسيع مصنعها في غودوود ومقرها العالمي في المملكة المتحدة، استجابة للطلب المتزايد على السيارات المصممة حسب الطلب لعملائها الأثرياء.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن هذا التوسع يأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوق الفاخر وضمان استدامة أعمالها في مواجهة التحديات العالمية. وأشارت "بي بي سي" إلى أن الشركة تعد هذا الاستثمار ضمانا لمستقبل العلامة التجارية على المدى الطويل.

ورغم انخفاض مبيعات الشركة في عام 2024 إلى 5712 سيارة مقارنة بالرقم القياسي البالغ 6032 سيارة عام 2023، فإن إجمالي قيمة المبيعات ارتفع نتيجة الإقبال الكبير على الإصدارات المخصصة، التي تشمل تصاميم فريدة مثل الطلاءات الهولوغرافية والأعمال الفنية المصممة حسب الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى التحول نحو السيارات الكهربائية تماشيا مع التزام الحكومة البريطانية بإنهاء مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي بحلول عام 2030.

ومع ذلك، لم يحدد الرئيس التنفيذي كريس براونريدغ إذا ما كانت الشركة ستستمر في إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي للأسواق الخارجية بعد هذا التاريخ، لكنه أكد أن السيارات الكهربائية تمثل "الاتجاه الصحيح" لرولز رويس.

عثرة ترامب

وفي ما يتعلق بالسوق الأميركية، أشار التقرير إلى تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على واردات السيارات. ومع ذلك، أبدى براونريدغ ثقته بمرونة عملاء رولز رويس في الولايات المتحدة، معتبرا أنهم أقل تأثرا بالعوامل السعرية مقارنة بالسوق العامة.

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وأكدت الشركة أن التوسع سيؤمن أكثر من 2500 وظيفة في المصنع، إضافة إلى 7 وظائف في سلسلة التوريد داخل المملكة المتحدة.

كما أشار براونريدغ إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة المخصصة وضمان استدامة أعمالها في المستقبل.