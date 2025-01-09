تجارة ترامب تضعف الرنمينبي الصيني وسط تصاعد المخاوف

شهدت العملة الصينية، الرنمينبي، انخفاضا كبيرا إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا، وسط مخاوف من خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الصينية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، انخفض سعر الصرف إلى 7.33 رنمينبي مقابل الدولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2023، رغم محاولات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

عوامل خارجية

وتزامن هذا الانخفاض مع صدور بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، بما في ذلك تقارير عن سوق العمل وقطاع الخدمات، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، حسب الصحيفة البريطانية.

وفي المقابل، تقول فايننشال تايمز إن الصين تستمر في تبني سياسات نقدية توسعية لمواجهة الضغوط الانكماشية، مع تقديم برامج تحفيزية، مثل دعم استبدال الأجهزة المنزلية القديمة.

من ناحيته، صرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس"، للصحيفة: "يبدو أن بنك الشعب الصيني يواجه خيارات محدودة. سيتعين عليه قبول بعض الضعف في سعر الصرف ليكون خيار أقل سوءا، لكن السؤال يبقى: إلى أي مدى يمكنه السماح بانخفاض العملة؟".

ضغوط الأسواق وتوقعات المحللين

وأشار التقرير إلى أن الضغوط على العملة الصينية هي انعكاس لما تُعرف بـ"تجارة ترامب"، إذ قال جوي وانغ، رئيس إستراتيجية العملات في منطقة الصين الكبرى في بنك "بي إن بي باريباس" إن "السوق استبق الأمور منذ الانتخابات الأميركية، ولا يبدو أن المستثمرين على استعداد للتراجع الآن".

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن العملات الآسيوية الأخرى، مثل البات التايلندي والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني، قد تراجعت أيضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار، مما يبرز قوة الدولار الأميركي بوصفه محركا رئيسيا.

استمرار الترقب والسياسة النقدية

وعلى الرغم من الضغوط، فإن بنك الشعب الصيني يحافظ على نهجه الحذر بانتظار مزيد من الوضوح حول سياسات التجارة الأميركية.

ووفقا لتحليل فايننشال تايمز، شهدت تكاليف التمويل للرنمينبي في هونغ كونغ ارتفاعا، مما يشير إلى محاولات البنك المركزي الدفاع عن العملة ضد المضاربات.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الصينية شهدت تراجعات أيضا، حيث انخفض مؤشر "سي إس آي" بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.9%.