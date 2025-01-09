حددت غولدمان ساكس في تقرير حديث لها 7 محاور رئيسية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال العام 2025.

وتتناول هذه المحاور نمو الاقتصادات الكبرى والسياسات النقدية والتحديات الجيوسياسية، مما يقدم رؤية شاملة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

1. النمو الاقتصادي العالمي

تتوقع غولدمان ساكس عاما من النمو الاقتصادي العالمي المستقر بفضل تخفيف الظروف المالية وارتفاع الدخل الحقيقي. ومع ذلك، تواجه بعض المناطق تحديات هيكلية قد تعيق أداءها.

يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% خلال عام 2025.

ستستفيد الأسواق المتقدمة من عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة وتحسين الظروف الاقتصادية.

2. الاقتصاد الأميركي

تُبرز توقعات البنك استمرار الولايات المتحدة في التفوق على نظيراتها من الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وتخفيف القيود المالية.

يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.4%، وهو أعلى من المتوسط العالمي.

التضخم الأساسي سيشهد انخفاضا إلى 2.4%، مع استقرار معدل البطالة عند 4%.

3. سياسات الاحتياطي الفدرالي

يتوقع التقرير اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجا أكثر مرونة في سياساته النقدية، مع التركيز على دعم الاستقرار المالي، وبحسب غولدمان ساكس:

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سيجري الاحتياطي الفدرالي 3 تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، مما سيخفض المعدل النهائي إلى ما بين 3.5% و3.75%.

ستنتهي عمليات تقليص الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام.

4. اقتصاد منطقة اليورو

بحسب غولدمان ساكس سيواجه اقتصاد منطقة اليورو تحديات كبيرة، بما في ذلك الضغوط على قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة. ورغم هذه العقبات، يُتوقع حدوث تحسن طفيف.

النمو المتوقع في منطقة اليورو يبلغ 0.8% فقط، مما يعكس استمرار الصعوبات الهيكلية.

يُنتظر أن يعود التضخم إلى 2% بنهاية العام، مع تباطؤ تدريجي في تضخم قطاع الخدمات.

5. البنك المركزي الأوروبي

يتوقع تقرير غولدمان ساكس أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه قد يضطر إلى تسريع هذه الخطوات في حال تزايد الضغوط الاقتصادية، ويتوقع التقرير:

انخفاض أسعار الفائدة إلى 1.75% بحلول منتصف العام.

قد تكون هناك حاجة لتخفيضات إضافية إذا استمرت التحديات الاقتصادية.

6. تباطؤ في الصين

من المتوقع أن تواجه الصين عاما صعبا وسط ضعف الاستهلاك المحلي ومشاكل في قطاع العقارات. التحديات الهيكلية الطويلة الأمد تمثل عقبة أمام النمو بحسب غولدمان ساسكس، ويبرز محورين أساسين هما:

انخفاض النمو الاقتصادي إلى 4.5% في 2025.

المشكلات الهيكلية مثل الديون المتراكمة وتدهور الديمغرافيا ستؤثر على الأداء الاقتصادي.

7. مخاطر جيوسياسية

سيشهد العام تصاعدا في التوترات الجيوسياسية، خصوصا في ظل سياسات أميركية متشددة قد تشمل زيادة التعريفات الجمركية وتغييرات في سياسات الهجرة، ويتوقع غولدمان ساكس أن:

تفرض الولايات المتحدة تعريفات أعلى على الصين وصناعات السيارات، مما يخلق تحديات اقتصادية كبيرة.

العلاقات الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، تمثل عاملا إضافيا للضغط على الاقتصادات العالمية.