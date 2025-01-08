إندونيسيا توقع اتفاقا مع مستثمر قطري لبناء مليون مسكن

وقعت حكومة إندونيسيا اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع مستثمر قطري لبناء مليون مسكن بأسعار اقتصادية، وهو أحد البرامج الرائدة للرئيس برابوو سوبيانتو.

وقع الاتفاق وزير الإسكان ماروارار سيرايت ورئيس مجموعة القلاع العالمية القطرية الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الإندونيسي.

وقال ماروارار للصحفيين "نعطي الأولوية للشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة التي تعيش في المدن"، في إشارة إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة من المشروع.

وستوفر الحكومة الأرض لبناء المساكن، بينما سيتولى الجانب القطري دور المقاول الرئيسي للمشروع إضافة إلى تمويله.

وقال الرئيس الإندونيسي خلال حملته الانتخابية إنه يستهدف بناء 3 ملايين مسكن سنويا في القرى والمدن لدعم الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة.

المشاريع الكبرى

ويراهن الرئيس برابوو على المشاريع الوطنية الكبرى والموارد الطبيعية الهائلة التي يزخر بها الأرخبيل لخفض معدل الفقر الذي يزيد على 9% من إجمالي عدد المواطنين.

وتعهد الرئيس الجديد بعد فوزه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمواصلة برنامج اقتصادي وضعه جوكو، لكنه أشار كذلك إلى العمل لتخفيف حدة الفقر بدولته التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 280 مليون نسمة.

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يشار إلى أن برابوو تعهد بمواصلة مشروع نقل العاصمة من جاكرتا المزدحمة إلى نوسانتارا، وهي مدينة خضراء يجري العمل على بنائها شرق بورنيو، إلا أن ثمة تكهنات بأنه يعتزم تعليقه والإبقاء على جاكرتا عاصمة الأرخبيل.

ولن تكون هذه المدينة جاهزة قبل عام 2045 حيث إن عملية البناء السريعة تستنفد خزائن الدولة.