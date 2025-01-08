صعود الذهب والنفط والدولار مدفوعة بمخاطر محتملة وبيانات أميركية

زادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدفوعة بمخاطر وشيكة من اعتزام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، كما ارتفع الدولار بفضل بيانات أميركية، ودفع تقلص الإمدادات الروسية النفط إلى الارتفاع.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

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وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.07% إلى 2650.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.05% إلى 2664.2 دولارا.

وقال رئيس إستراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، أولي هانسن إن خطر إشعال ترامب حربا تجارية واستمرار التضخم والمخاوف حيال الاستقرار المالي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، تمثل عوامل حالية ومستقبلية قد تعزز المخاطر، وهو ما سيكون داعما للذهب.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى زيادة التضخم وقد تشعل فتيل حروب تجارية، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

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ويستخدم الذهب، كذلك، أيضا تحوطًا ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر السوق بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة "إيه دي بي" ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول، وكلاهما يصدر في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يوفر مزيدًا من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل بالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين تراجع معدل التوظيف، ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض سعر الفائدة.

وبعدما خفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر/كانون الأول خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025، وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.09 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.53% إلى 954.64 دولارا، واستقر البلاديوم عند 931.12 دولارا.

الدولار

صعد الدولار اليوم وتراجع الين مقتربا من مستويات استدعت تدخل السلطات اليابانية العام الماضي، وذلك بعد أن دفعت بيانات قوية في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع وقللت الرهانات على خفض أسعار الفائدة حيث إن هناك تناسبا عكسيا.

واقتربت العملة اليابانية مقابل الدولار من مستوى 158.42 ينا خلال الليل، وهو أضعف مستوى في نحو 6 أشهر، بينما وصلت في أحدث التداولات إلى 158.45 ينا.

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وحذر وزير المالية الياباني أمس من بيع الين على نحو متعجل، وذلك مع اقتراب سعر الصرف من مستوى 160 الذي أدى إلى عمليات بيع قبل 6 أشهر.

وقال مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، بارت واكاباياشي: "إنه مستوى مقاومة مهم… ترد أرقام أميركية قوية للغاية"، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة حتى الصيف أو ما بعده.

وتابع: "يدور أيضا نقاش حول ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة أم ربما سيرفعونها؟ لقد تغير الحديث بشكل كبير، مما ينبغي أن يؤدي.. إلى المزيد من قوة الدولار".

وانخفض اليورو بنحو 0.5% الليل وجرى تداوله عند نحو 1.0351 دولار في التعاملات الآسيوية، وتراجع الجنيه الإسترليني أيضا إلى 1.2478 دولار، وبلغ اليوان أدنى مستوى في 6 أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

ويشعر المتعاملون بالقلق قبل بيانات العمل الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، فضلا عن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني وانخفاض حالات تسريح العاملين، في حين تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر/كانون الأول.

النفط

وارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

صعد خام برنت 27 سنتا أو 0.27% إلى 77.27 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.47% إلى 74.6 دولارا.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر/كانون الأول بعد زيادة لشهرين، وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

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وفي روسيا، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط 8.971 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل من هدف موسكو، حسب بلومبيرغ.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما انخفض عدد حالات التسريح وكان العمال مترددين في الاستقالة.

وقال المحلل لـ"دي آي جي"، ييب جون رونغ: "تواصل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية تعزيز آفاق الاقتصاد الأميركي والطلب على النفط، ويدعم ذلك أيضا انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام".

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط ​​هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.

وقالت شركة "بي إم آي" التابعة لفيتش في مذكرة للعملاء: "نحن متمسكون بتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، انخفاضا من متوسط ​​80 دولارا للبرميل في 2024".

وأضافت: "خفض التوقعات تقوده تقديراتنا للبيانات، والتي تشير إلى وجود فائض في المعروض خلال العام الجاري مع تفوق نمو المعروض على نمو الطلب بمقدار 485 ألف برميل يوميا".