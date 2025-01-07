إندونيسيا تنضم رسميا إلى تكتل بريكس

قالت الحكومة البرازيلية إن إندونيسيا ستنضم رسميا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى كعضو كامل العضوية.

وكانت مجموعة بريكس تضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكنها توسعت وضمت دولا أخرى هي مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

ترحيب

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان وإن "عضوية مجموعة بريكس هي وسيلة إستراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى".

وكانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، عبرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بدول الجنوب العالمي.

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع بريكس في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول.

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وقالت الحكومة البرازيلية "تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين بالمجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي".

تعاون الجنوب العالمي

ويعد التعاون بين دول "الجنوب العالمي" وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس التي بدأت رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني.

ومن الأهداف بحسب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "تطوير وسائل الدفع" لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وخلال قمة بريكس الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة قازان في روسيا، أثارت دول المجموعة إمكانية التخلي عن الدولار الأميركي كعملة مرجعية في التبادلات.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دول المجموعة بفرض "رسوم جمركية بنسبة 100%" إذا أنشأت "عملة جديدة لدول بريكس" لتحل مكان الدولار.

ومن المقرر أن تعقَد قمة بريكس هذا العام في يوليو/تموز في ريو دي جانيرو بالبرازيل.