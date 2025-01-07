رويترز: المغرب يستثمر بميناء نفطي في جيبوتي

أظهر مرسوم حكومي مغربي، اطلعت عليه رويترز، أن شركة "مرسى المغرب" -أكبر مشغل للموانئ في المملكة- تعتزم الاستثمار في شركة "داميرجوج أويل إف زد إي" التي تخطط لإنشاء رصيف نفطي على ساحل خليج عدن في جيبوتي، دون الكشف عن قيمة هذا الاستثمار.

وبحسب المرسوم، أنشأت "مرسى المغرب" شركة تابعة باسم "مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس"، التي أسست بدورها شركة أخرى تحت اسم "مرسى جيبوتي" لتولي الإشراف على هذا الاستثمار.

ولم تقدم "مرسى المغرب" أي تعليق على استفسارات رويترز المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

يهدف الاستثمار، وفقا للمرسوم، إلى تعزيز وجود "مرسى المغرب" في مجال إعادة شحن الحاويات الخاصة بالمواد السائلة في شرق أفريقيا، مع التركيز على السوقين الإثيوبية والجيبوتية، بالإضافة إلى أسواق المنطقة عموما.

كما أشار المرسوم إلى تأسيس شركة "مرسى بنين" لإدارة مشروع استغلال الرصيفين 1 و5 في ميناء كوتونو بدولة بنين.

وأوضح المرسوم أن "مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستكس" أُنشئت لإدارة الأنشطة الدولية لشركة "مرسى المغرب"، لا سيما مشاريع الموانئ الجديدة في أفريقيا.

جدير بالذكر أن "مرسى المغرب" فازت في يونيو/حزيران الماضي بصفقة لتشغيل محطة حاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط، بسعة تتجاوز 3 ملايين حاوية.

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وتدير الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، 9 موانئ في أنحاء المغرب، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط (1) والدار البيضاء.