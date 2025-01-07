ترامب يعلن عن استثمارات بـ20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، وفي مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا بيّن ترامب أن هذا الاستثمار يأتي من قِبل شركة داماك العقارية الإماراتية.

أهمية الاستثمار

وتعد هذه المبادرة -حسب وكالة أسوشيتد برس- جزءا من إستراتيجية ترامب لتعزيز الاقتصاد الأميركي من خلال استقطاب استثمارات دولية كبيرة.

وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي أن داماك استوحت الالتزام من نتائج الانتخابات الأميركية، قائلا "هذا الالتزام لم يكن ليحدث بدون الانتخابات".

هذا الاستثمار يعكس الطفرة الحالية في إنشاء مراكز البيانات، التي تلعب دورا محوريا في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق العملات الرقمية.

ويُتوقع أن يمثل هذا الالتزام حوالي 2% فقط من إجمالي استثمارات بقيمة تريليون دولار متوقعة في قطاع مراكز البيانات بالولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات بلاكستون.

ترامب وداماك

وتتمتع داماك بعلاقة طويلة الأمد مع ترامب، حيث سبق أن تعاونت الشركة في تطوير ملعب الغولف الدولي الذي يحمل اسم ترامب في دبي.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت داماك رسوم ترخيص بملايين الدولارات لمنظمة ترامب لتسمية مشاريعها.

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ورغم إعلان داماك عن خطط لبناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة، تظل هناك تحديات تتعلق بالمنافسة وتوسيع نطاق العمليات، كما يبرز تساؤل حول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية وإدارة ترامب، حيث يمكن أن تثير هذه العلاقات جدلا حول تضارب المصالح وفق أسوشيتد برس.