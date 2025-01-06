قوة الطلب ترفع النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

سجّلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إذ حفز الطقس البارد عمليات الشراء، فضلا عن التوقعات بتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 76.81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% أيضا إلى 74.18 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.

مكاسب متتالية

وحقق النفط مكاسب في الجلسات الخمس السابقة، مدعوما بآمال زيادة الطلب مع برودة الطقس في نصف الكرة الشمالي والمزيد من التحفيز المالي في الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وقال المحلل في "إس إي بي" بيارن شيلدروب إن خام برنت تلقى دعما من الطقس البارد أكثر من المعتاد في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة هوامش أرباح التكرير.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات اقتصادية للحصول على المزيد من الأدلة حول استهلاك الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء، كما سيصدر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة.

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ورفعت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم أسعار الخام لشهر فبراير/شباط للمشترين في آسيا وذلك للمرة الأولى في 3 أشهر، وعادة ما يشير رفع هذه الأسعار إلى توقعات أقوى للطلب.

عقوبات

وعلى صعيد الإمدادات، من المحتمل تشديد العقوبات الغربية على شحنات النفط الإيرانية والروسية.

وقال مصدران مطلعان، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وستستهدف عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس انخفاض إنتاج وصادرات إيران من النفط بحلول الربع الثاني، نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة، وكذلك توقع فرض إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقوبات أكثر صرامة.

وقال إن إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني.