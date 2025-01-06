سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي وفق بيانات مصرف سوريا المركزي، في حين تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات السوق الموازية حسب مواقع رصد تعاملات السوق في مختلف المدن السورية.

واستقر سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف للشراء مقابل الدولار بالنظر إلى الأسعار المسجلة أمس الأحد، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء.

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وفي السوق الموازية:

بلغ النطاق السعري في دمشق وحلب 12 ألفا و800 ليرة للشراء تراجعا من مستوى 12 ألفا و700 ليرة مقابل الدولار، في حين بلغ سعر البيع نحو 13 ألف ليرة.

كان التراجع بنسبة أقل في إدلب إذ سجلت العملة السورية 12 ألفا و750 ليرة للشراء مقابل الدولار تراجعا من 12 ألفا و700، وبلغ سعر البيع 12 ألفا و950 تراجعا من 12 ألفا و900 مقابل الدولار.

وفي الحسكة، تراجع سعر صرف العملة السورية إلى 12 ألفا و500 مقابل الدولار للشراء من 12 ألفا و300 مسجلة أمس، وفي حالة البيع بلغ سعر الليرة 12 ألفا و700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 12 ألفا و500 ليرة.

عوامل مؤثرة في أداء الليرة

وكان وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان تحدث للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

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وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

كما قال وزير المالية السوري محمد أبازيد -الأحد- إن الحكومة ستزيد رواتب عديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.