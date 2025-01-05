مبيعات سيارات الركاب الجديدة في روسيا ترتفع 47% في 2024

ذكرت وكالات أنباء روسية أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة أظهرت زيادة مبيعات سيارات الركاب الجديدة في روسيا 47% على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024.

وتوقع رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية (أوتوستات)، سيري تسيليكوف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10% إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.

توقعات سابقة

كان دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء الروسي، توقع أواخر الشهر الماضي أن تبلغ مبيعات السيارات الجديدة في جميع القطاعات في روسيا نحو 1.8 مليون وحدة في 2024، مع وصول مبيعات سيارات الركاب إلى 1.5 مليون وحدة.

وأضاف في مقابلة تليفزيونية -وقتها- أن نمو السوق والإنتاج من المتوقع أن يبلغ نحو 30% إلى 40% في 2024.

وأضاف مانتوروف أن إنتاج السيارات سيبلغ نحو 980 ألف وحدة في عام 2024، بما في ذلك نحو 750 ألف سيارة ركاب.