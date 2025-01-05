في عصر تُعد فيه إدارة المال وبناء الثروة تحديا يوميا للكثيرين، تكون الأفكار الابتكارية لإعادة تشكيل المفاهيم التقليدية حول المال ضرورة.

ويقدم مقال نشرته مجلة فوربس، بقلم جورج أشيامبونغ، المستشار المالي المعروف، رؤية جديدة وعملية لتحقيق الاستقلال المالي.

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يعتمد المقال على دروس مستخلصة من 13 عاما من الخبرة في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.

بأسلوب عملي وبعيد عن القواعد الجامدة، يشارك أشيامبونغ رؤيته حول كيفية بناء الثروة بطرق مبتكرة ومستدامة، تتجاوز الأساليب التقليدية التي يراها الكثيرون غير فعالة في عالم اليوم سريع التغير.

هذه المبادئ ليست مجرد نصائح عابرة وفق قوله؛ بل تمثل خطة عمل مستندة إلى تجربة شخصية واحترافية، وهذا يجعلها مصدر إلهام لأي شخص يسعى لتحقيق الحرية المالية.

التعلم من التجربة.. منظور جديد للثروة

المقال يُبرز أفكارا مبتكرة وأساليب جديدة لإعادة تعريف بناء الثروة بعيدا عن النماذج التقليدية.

1- الثروة تبدأ بالتركيز وتُحفظ بالتنويع

أحد أهم الدروس التي شاركها أشيامبونغ هو أهمية التركيز على تطوير مهارة واحدة حتى التميز فيها، معتبرا ذلك البوابة الأولى نحو تحقيق دخل مرتفع.

من هذا الدخل النشط، يمكن شراء أصول مدرّة للدخل مثل العقارات والأسهم.

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ويقول: "الحديث عن 7 مصادر دخل مستقل فكرة مضللة. معظم أثرياء العالم يحققون ثرواتهم من عمل واحد متقن، ثم ينوعون أصولهم للحفاظ عليها".

2- تدفقات نقدية مستدامة

في نقلة نوعية عن النصائح التقليدية، يشدد أشيامبونغ على أن الثروة ليست في تجميع المال في حسابات استثمارية لعقود، بل في تحقيق تدفقات نقدية مستدامة.

ويقول: "بدلا من الادخار لعقود طويلة، استثمر في أصول توفر تدفقات نقدية عالية مثل العقارات أو الشركات الصغيرة".

3- إستراتيجيات مالية مبتكرة

وأوضح أشيامبونغ أن استثمار الأموال يمكن أن يعمل على مستويات متعددة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام محفظة استثمارية كضمان للحصول على خط ائتماني يُستثمر في شراء أصول مدرّة للدخل، مثل العقارات.

هذه الأصول تعيد إنتاج الدخل الذي يُعاد استثماره في المحفظة، ما يخلق دورة استثمارية متكاملة.

وأشار إلى أهمية استخدام القانون الضريبي لصالح المستثمر، مثل الخصومات ضريبية الكبيرة على الإيرادات الناتجة عن العقارات.

4- الحرية المالية ليست مرتبطة بالعمر

وفقا للمقال، الحرية المالية هي معادلة رياضية تعتمد على جعل الاستثمارات تغطي نفقات الحياة. وباستخدام الإستراتيجيات المذكورة، يمكن تحقيق هذا الهدف بسرعة أكبر من الطرق التقليدية التي تعتمد على التقاعد في عمر 65 عاما.

5- التوازن بين زيادة الدخل وتقليل النفقات

يرى أشيامبونغ أن مفتاح الثروة يكمن في التوازن بين زيادة الدخل وتقليل النفقات. ويوضح: "إذا كنت تكسب 150 ألف دولار سنويا وتعيش بـ50 ألف دولار، فأنت توفر عامين من الحرية مقابل كل عام تعمل فيه".

6- إعادة التفكير في طرق الكسب

يقول أشيامبونغ إن الطريقة التي يكسب بها الأفراد أموالهم لا تقل أهمية عن مقدار ما يكسبونه. ويؤكد على أهمية تحقيق التوازن بين الطموح وأسلوب الحياة المرغوب. "إذا كنت تعمل بشكل يفقدك متعة المال الذي تجنيه، فما الجدوى؟".

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7- نهج متوازن للضرائب والتوزيع المالي

يختم أشيامبونغ المقال بتوضيح أهمية التخطيط لتقليل الضرائب المستقبلية عبر إستراتيجيات توزيع أصول متوازنة بين الحسابات التقليدية والحسابات المعفاة من الضرائب.

ويُبرز المقال تجربة فريدة وإستراتيجيات أثبتت جدواها في تحويل المال إلى أداة لتحقيق الحرية والاستقلال.

كما يُذكّر بأن الحرية المالية متاحة دائما إذا كان المرء مستعدا لدفع الثمن المناسب، سواء كان ذلك بالالتزام أو بالتخطيط السليم.