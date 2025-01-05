ستارمر أمام اختبار صعب في 2025 وسط تراجع الثقة وضعف الاقتصاد

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدخل عام 2025 بموقف صعب، مع تصاعد الانتقادات من الصحافة والأحزاب المعارضة، وحتى داخل حزبه العمالي.

ضغوط اقتصادية وتحديات دولية

فعلى الجانب الاقتصادي، تواجه حكومة ستارمر انخفاضا في ثقة الأعمال ونموا اقتصاديا ضعيفا، مما قد يؤدي إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق العام أو زيادات ضريبية، بحسب بلومبيرغ.

وأفادت بلومبيرغ في تقرير لها بأن رئاسة ترامب المقبلة قد تشكل تحديات إضافية، بما في ذلك تغييرات محتملة في التجارة العالمية وتراجع الدعم لأوكرانيا.

ورغم أنه تولى المنصب في يوليو/تموز الماضي بتعهد بإعادة الكفاءة والنزاهة إلى السياسة، فقد وُجهت لستارمر اتهامات بأنه يعكس "المزيد من النهج نفسه" السابق بدلا من التغيير الذي وعد به.

انخفاض شعبية ستارمر

ووفقا لبلومبيرغ، فإن تقييمات شعبية ستارمر الشخصية "في تراجع عميق"، وحزبه خسر ما بين 5 إلى 10 نقاط في استطلاعات الرأي.

ويقول لوك تريل من مركز مور إن كومون للأبحاث والاستطلاعات: "في حين أن الانتخابات لا تزال بعيدة، فإن الوصول إلى هذه المرحلة من عدم الرضا في منتصف الفترة بسرعة يُعد أمرا لافتا".

وتشير بلومبيرغ إلى تراجع شعبية ستارمر تأتي وسط سلسلة من القرارات غير الشعبية، بما في ذلك تقليص مدفوعات الوقود الشتوية لكبار السن وزيادة الضرائب، وقد أثارت هذه الإجراءات استياء المزارعين وأصحاب الأعمال والمواطنين العاديين، بحسب الوكالة.

وتعرض ستارمر لانتقادات حادة من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، الذي وصفه بأنه "متواطئ في تدمير بريطانيا" عبر منصته الاجتماعية. كما وجه له عضو في فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب انتقادات متكررة.

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ومع ذلك، أصر ستارمر على تجاهل هذه الهجمات وعدم الانجرار إلى معارك كلامية، حيث صرح أحد مساعديه: "كير سياسي غير عادي، يركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف ولا ينجرف وراء الشائعات".

أولويات داخلية

ومع بداية العام، يخطط ستارمر لإعادة توجيه التركيز نحو القضايا المحلية، حيث سيقدم خطة لتحسين النظام الصحي الوطني (إن إتش إس) لضمان عدم انتظار 92% من المرضى أكثر من 18 أسبوعا للعلاج الاختياري، كما تعتزم حكومته تقديم مشروع قانون لإصلاح المدارس، وتشديد التدابير الأمنية الحدودية.

وفي مجال الهجرة، أشارت بلومبيرغ إلى أن الحكومة تعمل على فرض عقوبات جديدة ضد مهربي البشر، وتهدف إلى تحسين التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة الهجرة غير النظامية.