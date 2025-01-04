بيتكوين ليست الأفضل بين العملات المشفرة رغم تخطيها 100 ألف دولار

حققت عملة بيتكوين Bitcoin عدة أرقام قياسية طوال عام 2024 وتجاوزت عتبة 100 ألف دولار لأول مرة، لتتصدر القطاع وسط ارتفاع أوسع للعملات المشفرة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حسبما ذكر موقع مجلة "فوربس" الأميركية.

لكن ارتفاعها التاريخي إلى 100 ألف دولار لم يكن الأداء الأفضل في السوق من قبل عملة مشفرة العام الماضي، وذلك بفضل العديد من العملات البديلة وعملات الميم (المتأثرة بإشارات مواقع التواصل الاجتماعي) التي ارتفعت بشكل كبير كذلك.

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وأضافت بيتكوين، التي ارتفعت 47% منذ يوم الانتخابات، حوالي 1.2 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية هذا العام بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، إذ ارتفعت 130% إلى ما يزيد قليلاً على 102 ألف دولار.

لكن بيبي Pepe، وهي عملة سميت على اسم ضفدع الميم المرتبط بمجموعات أقصى اليمين، كانت الأفضل أداءً بين العملات التي تزيد قيمتها السوقية على 5 مليارات دولار، إذ ارتفعت بنحو 1570%، وفق بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وكان الرمز سوي SUI صاحب ثاني أفضل أداء بارتفاع 509% في حين تفوقت دوغيكوين dogecoin -وهي العملة المشفرة التي روج لها إيلون ماسك السنوات الأخيرة- على بيتكوين بنسبة ارتفاع 333%، إذ وصلت عملة الميم إلى مستويات عالية لم تشهدها منذ وباء كورونا.

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وتفوقت عملة "إكس بي آر" X PR على بيتكوين عام 2024، إذ قفزت بنحو 304%.

وارتفعت قيمة عملة ستيلار Stellar التي تستخدمها شبكة ستيلار بلوكتشين، وتونكوين Toncoin العملة المشفرة التي طورتها تليغرام، بنسبة 233% و155% على التوالي.

وتفوقت عملة شيبا إينو Shiba Inu وترون TRON على بيتكوين كذلك عام 2024 بارتفاع بنسبة 150% و155% على التوالي.

أفضل 10 عملات رقمية أداءً عام 2024

1- بيبي: ارتفعت 1570%.

القيمة السوقية 9 مليارات دولار.

2- سوي: ارتفعت 509%.

القيمة السوقية 13.7 مليار دولار.

3- دوغيكوين: ارتفعت 333.1%.

القيمة السوقية 56.9 مليار دولار.

4- إكس بي آر: ارتفعت 303.9%.

القيمة السوقية 142.3 مليار دولار.

5- هيديرا Hedera: ارتفعت 247.7%.

القيمة السوقية 11.5 مليار دولار.

6- ستيلار: ارتفعت 233.4%.

القيمة السوقية 12.9 مليار دولار.

7- تونكوين: ارتفعت 155.6%.

القيمة السوقية 14.6 مليار دولار.

8- ترون: ارتفعت 155.1%.

القيمة السوقية 23.7 مليار دولار.

9- شيبا إنو: ارتفعت 150.1%.

القيمة السوقية 15.2 مليار دولار.

10- بيتكوين: ارتفعت 135.9%.

القيمة السوقية تريليونا دولار.

كم نمت سوق العملات المشفرة عام 2024؟

أضيف حوالي 1.8 تريليون دولار إلى القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة العالمية عام 2024، إذ ارتفعت من أقل من 1.8 تريليون دولار إلى 3.6 تريليونات بحلول 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لبيانات كوين جيكو CoinGecko.

وتسيطر بيتكوين على أكثر من غالبية السوق بنسبة 56.8%، وتمثل ما يقرب من ثلثي نمو السوق الإجمالي.

ما عملات الميم؟

شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة غالبًا بتوجه شعبوي نحو الشراء عبر إشارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه.

وارتفعت عملة دوغيكوين في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أعلن ترامب أن ماسك (الداعم للعملة) والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيقودان وزارة كفاءة الحكومة.

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ونشر ماسك بعد ذلك صورًا لشعار دوغيكوين DOGE وشيبا إنو والتي تتميز بوجه كلب.

يُشار إلى أن ماسك تبنى سابقًا دوغيكوين على وسائل التواصل عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الرمز إلى ما يقرب من 0.70 دولار، قبل تعليق ماسك خلال أحد برامج الترفيه التلفزيونية بأن العملة كانت "خدعة" مما آلى إلى انخفاض سعرها مرة أخرى إلى ما يزيد قليلاً على 0.05 دولار.

وتميل العملات البديلة، أو العملات المشفرة التي يُنظر إليها على أنها بديل لبيتكوين، إلى أن تكون أكثر تقلبا أيضا حيث يقول بعض المحللين إن السوق أصبحت مشبعة بشكل مفرط.

انتخاب ترامب

تلقى ترامب دعما من قبل العديد من المليارديرات المرتبطين بصناعة العملات المشفرة، وقال الفائز بالرئاسة إنه يريد أن تصبح الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب" ودعم تعدين بيتكوين.

وأدى فوزه بالانتخابات إلى رفع بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة فتجاوزت 80 ألفا و90 ألفا و100 ألف دولار في غضون شهر من يوم الانتخابات.

وارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية (418 مليار دولار) بنسبة 43% مضيفة أكثر من 118 مليار دولار لقيمتها السوقية. وفي المجمل، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة العالمية بأكثر من تريليون دولار منذ يوم الانتخابات، وفقًا لشركة كوين جيكو.