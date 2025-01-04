متفوقا على التوقعات.. تراجع التضخم في تركيا

تراجعت نسبة التضخم في تركيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 44.38% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.03%.

في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% في ديسمبر/كانون الأول.

وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2023، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بلغ 47.09% نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعليقا على ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك -في منشور على حسابه بمنصة إكس- أن التضخم سجل 1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أدنى مستوى له في آخر 19 شهرا.

وقال شيمشك: "تراجع التضخم السنوي إلى 44.4%، وبذلك انخفض 20 نقطة مقارنة بالتضخم نهاية عامي 2022 و2023".

وشدد شيمشك على أن التضخم سيواصل الانخفاض، متوقعا أن يتماشى مع هدف الوزارة في عام 2025.

وأوضح أن حل المشاكل المعيشية للمواطنين على رأس أولوياتهم.