سوريا تعتزم تقنين البيتكوين وإصدار عملة رقمية

تعتزم الحكومة السورية الانتقالية وضع إطار قانوني للتعامل مع العملات المشفرة. وبحسب الخطة التي وضعها المركز السوري للبحوث الاقتصادية (بحثي مستقل) فإنها تشمل أيضا إمكانية إصدار مصرف سوريا المركزي عملة رقمية خاصة باستخدام تقنية بلوك تشين، وتعتمد الخطة على دعم استقرار العملة الرقمية السورية بأصول متنوعة تشمل الدولار والذهب والعملة المشفرة بيتكوين.

وتعتمد خطة المركز السوري على استغلال موارد الطاقة غير المستغلة لتعدين العملات المشفرة مع التركيز على الاستدامة البيئية ومنع الاحتكار.

وبلوك تشين، أو سلسلة الكتل، تقنية لامركزية لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتُستخدم في أساس العملات الرقمية، ولكنها تمتلك إمكانات هائلة تتجاوز نطاق العملات الرقمية.

وتفيد تقارير إخبارية أن تقنين استخدام البيتكوين يمكن أن يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، ويسهل تحويلات المغتربين السوريين.

ويتماشى هذا التوجه مع اتجاه عالمي أوسع لاستكشاف البيتكوين كمثبت مالي، فقد ناقشت سويسرا مؤخرا إضافة هذه العملة المشفرة إلى احتياطياتها الوطنية، في حين اقترح المشرعون الروس بناء احتياطيات إستراتيجية من البيتكوين لمواجهة العقوبات.

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كما وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتقنين وتوسيع التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة. وأفادت تقارير حديثة أن فريق ترامب يجري مناقشات مع قطاع الأصول الرقمية بشأن إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض مخصص فقط لسياسات العملات المشفرة.

وتسلط هذه الأمثلة الضوء على الاعتراف المتزايد بإمكانية العملة المشفرة لإعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية.