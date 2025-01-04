تركيا تعلن 2025 عام الاكتشافات في قطاع الطاقة

مع بداية العام الجديد، أعلنت تركيا أن 2025 سيكون "عام الاكتشافات"، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، مشددا على أهمية السياسات الطاقوية والمشاريع الطموحة التي يجري تنفيذها لدفع البلاد نحو الاستقلالية الكاملة في مجال الطاقة.

وأثناء زيارته الأخيرة إلى منشأة معالجة الغاز الطبيعي في فيليوس بمقاطعة زونغولداك شمال تركيا، شارك بيرقدار في مؤتمر عبر الفيديو مع فرق العمل في مجالات النفط والتعدين والكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأكد الوزير أثناء اللقاء أن الجهود ستتركز على تحقيق اكتشافات جديدة وتوسيع الإنتاج، مؤكدا أن "تركيا تمضي قدما لتصبح قائدا إقليميا في مجال الطاقة".

إنتاج النفط يتوسع

وأشار بيرقدار إلى أن إنتاج النفط اليومي في محافظة شرناق (جنوبي شرق تركيا) تجاوز 70 ألف برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج في منطقة جبار إلى 100 ألف برميل يوميا. وتشهد المنطقة -التي كانت تعاني سابقا من هجمات تنظيم حزب العمال الكردستاني– الآن تحولا جذريا، حيث أصبحت موطنا لأحد أهم احتياطيات النفط في تركيا.

كما أعلن الوزير خططا لبناء مديرية إقليمية جديدة لشركة النفط التركية "تي بي إيه أو" (TPAO) في 2025، دعما للجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج.

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وفي اتصال بالفريق العامل على متن سفينة الأبحاث الزلزالية "عروج ريس" قبالة ساحل الصومال، أكد بيرقدار أهمية العمليات التي تجريها تركيا في الاستكشاف البحري بالخارج. وقال: "أنتم تقومون بمهمة حيوية للصومال، وتوفرون أملا حقيقيا لشعبها. وعملكم هذا مقدس وله أهمية كبيرة".

الكهرباء ودعم الاستقرار الإقليمي

وفي خطوة تعكس الطموح التركي للمساهمة في الاستقرار الإقليمي، أعلن بيرقدار خططا لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء كجزء من جهود تركيا لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزير أن شركة إنتاج الكهرباء التركية "إيواش" ستقود هذه الجهود بفضل خبراتها الكبيرة.

وناقش بيرقدار مع فرق العمل في حقل سكاريا للغاز في البحر الأسود خططا لحفر بئر جديدة مع بداية العام، مشيرا إلى أهمية جهود التنقيب الجديدة في تحقيق الاكتشافات المتوقعة. كما أعرب عن أمله في زيادة إنتاج الفحم في 2025 لدعم استقلالية تركيا في مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع البحرية، أشاد الوزير بسفينة الحفر "قانوني" ودورها الأساسي في أسطول التنقيب التركي. وقال: "آمل أن يكون عام 2025 عاما مليئا بالاكتشافات الجديدة بفضل الجهود التي تبذلها فرق الحفر لدينا".