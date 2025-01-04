أردوغان: تركيا سجلت صادرات قياسية ودخل الفرد في ارتفاع

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار. وجاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول -اليوم الجمعة- بشأن حجم الصادرات.

وأوضح أردوغان أن الاقتصاد التركي نما 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا دون انقطاع على مدى 17 ربعا.

وقال أيضا إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.

وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من تريليون و130 مليار دولار (عام 2023) إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.

وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار خلال العام الحالي.

وتابع "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".

وأوضح الرئيس التركي أن بيانات التوظيف أظهرت زيادة بمقدار مليون و31 ألف شخص العام الماضي.

ولفت إلى أن إجمالي عدد العاملين بلغ 32 مليونا و970 ألف شخص بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

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وأكد أردوغان أن معدل البطالة في تركيا انخفض بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى أدنى مستوى له خلال آخر 23 عاما، بمتوسط 8.8%.

وشدد على أن بيانات التضخم الخاصة بعام 2024 -التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية- تؤكد صوابية السياسات المطبقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 44.38% على أساس سنوي.

وأشار أردوغان إلى أن قيمة الصادرات التركية زادت 2.2% خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مستوى ذلك الشهر.

وأضاف "حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بالصادرات على مدى العام (2024) إذ زادت 2.5% مقارنة بعام 2023، وبلغت 262 مليار دولار".

وأكد الرئيس انخفاض عجز التجارة الخارجية عام 2024 بواقع 24 مليار دولار، نزولا من 106.3 مليارات دولار عام 2023 إلى 82.2 مليار دولار عام 2024.

وكشف أن الدول الثلاث الأولى التي برزت من حيث زيادة قيمة صادرات تركيا عام 2024 هي المملكة المتحدة بزيادة 22.2%، والولايات المتحدة 9.9%، والسعودية 52%.

وأردف أردوغان "خلال عام 2024، زادت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي 4.2% لتصل إلى 108.7 مليارات دولار".

كما زادت صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الإسلامي 6.1% (العام الماضي) لتصل إلى 70.1 مليار دولار، وفقا للمعطيات التي أعلنها أردوغان.

وقال الرئيس إن الصادرات إلى دول منظمة الدول التركية، العام الماضي، ازدادت 12.9% لتصل إلى 11.1 مليار دولار.