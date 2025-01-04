أردوغان: تركيا سجلت صادرات قياسية ودخل الفرد في ارتفاع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال عام 2024.

وأوضح الرئيس أردوغان أن الاقتصاد التركي نما 2.1% في الربع الثالث من 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا دون انقطاع على مدى 17 ربعا.

وقال إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.

وذكر أن حجم الاقتصاد التركي ارتفع من تريليون و130 مليار دولار عام 2023، إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.

وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار في 2025.

وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".

وأوضح الرئيس التركي أن بيانات التوظيف أظهرت زيادة بمقدار مليون و31 ألف شخص في العام الماضي.

ولفت إلى أن إجمالي عدد العاملين بلغ 32 مليونا و970 ألف شخص بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

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وأكد أن معدل البطالة في تركيا انخفض بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى أدنى مستوى له خلال آخر 23 عاما، بمتوسط 8.8%.

وشدد على أن بيانات التضخم الخاصة بعام 2024 التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية تؤكد صوابية السياسات المطبقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع نسبة التضخم في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 44.38% على أساس سنوي.

وأشار أردوغان إلى أن قيمة الصادرات التركية زادت 2.2% خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مستوى ذلك الشهر.

وأضاف: "حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بالصادرات على مدى العام (2024)، إذ زادت 2.5% مقارنة بـ2023، وبلغت 262 مليار دولار".

وأكد انخفاض عجز التجارة الخارجية في 2024 بواقع 24 مليار دولار، نزولا من 106.3 مليارات دولار في 2023 إلى 82.2 مليار دولار في 2024.

وكشف أن الدول الثلاث الأولى التي برزت من حيث زيادة قيمة صادرات تركيا عام 2024 هي المملكة المتحدة بزيادة 22.2%، والولايات المتحدة بـ 9.9%، والسعودية 52%.

وأردف أردوغان: "خلال عام 2024، زادت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي 4.2% لتصل إلى 108.7 مليارات دولار".

كما زادت صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الإسلامي 6.1%، العام الماضي، لتصل إلى 70.1 مليار دولار، وفقا للمعطيات التي أعلنها أردوغان.

وقال إن الصادرات التركية إلى دول منظمة الدول التركية، العام الماضي، ازدادت 12.9% لتصل إلى 11.1 مليار دولار.