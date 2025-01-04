"نيبون" اليابانية تلجأ للقضاء بعد منع بايدن استحواذها على "يو إس ستيل"

منع الرئيس الأميركي جو بايدن رسميا صفقة استحواذ شركة "نيبون ستيل كورب" اليابانية على شركة "يونايتد ستيتس ستيل كورب" الأميركية مقابل 14.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق يشكل خطرا على الأمن القومي.

ووصف القرار -الذي أُعلن يوم الجمعة بعد مراجعة استمرت عاما كاملا من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة- بأنه ضربة قاضية لخطة الاندماج المثيرة للجدل.

أسباب الرفض

وقال بايدن في بيان رسمي: "تمثل صناعة الصلب القوية -التي يملكها ويديرها أميركيون- أولوية أساسية للأمن القومي، وهي ضرورية لمرونة سلاسل التوريد" وأضاف: "بدون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين تصبح أمتنا أقل قوة وأقل أمانا".

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن اتحاد عمال الصلب الأميركي "يو إس دبليو" (USW)، وهو من أقوى النقابات العمالية في الولايات المتحدة، عارض الصفقة بشدة، مشيرا إلى أنها قد تُعرض الوظائف المحلية للخطر. كما واجهت الصفقة انتقادات من سياسيين أميركيين حرصوا على إبقاء ملكية الشركة محلية.

رد فعل نيبون ستيل

وفي أعقاب قرار الرفض، أعلنت شركة "نيبون ستيل كورب" أنها سترفع دعوى قضائية لحماية حقوقها القانونية، متهمة الإدارة الأميركية بتسييس عملية المراجعة. وأكدت الشركة في بيان مشترك مع شركة "يو إس ستيل" أن المراجعة "تم التلاعب بها لتعزيز الأجندة السياسية للرئيس بايدن".

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وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الشركة اليابانية ترى أن رفض الصفقة يتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة.

وتخطط "نيبون ستيل" لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق الاستحواذ الذي أيده مساهمو "يو إس ستيل".

خلفية الصفقة

وكانت شركة "نيبون ستيل" قد قدمت أعلى عرض بقيمة 14.9 مليار دولار خلال مزاد أقيم في ديسمبر/كانون الأول 2023، للفوز بصفقة الاستحواذ على ثاني أكبر شركة منتجة للصلب في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قررت لجنة الاستثمار الأجنبي إحالة القرار النهائي إلى بايدن في ديسمبر/كانون الأول بعد عدم توصلها إلى توافق بالإجماع بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.

أبعاد سياسية واقتصادية

ويشير محللون إلى أن الرفض يعكس رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على صناعاتها الإستراتيجية تحت السيطرة المحلية في مواجهة التحديات العالمية، خصوصا مع صعود النفوذ الاقتصادي والعسكري للصين.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "كيودو" أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا حث بايدن -في رسالة بعثها في نوفمبر/تشرين الثاني- على الموافقة على الصفقة لتعزيز العلاقات الثنائية، لكن جهوده باءت بالفشل.