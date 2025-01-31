قناة السويس: مؤشرات على عودة الاستقرار للبحر الأحمر

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، خلال اجتماعه مع شركة إيه بي مولر ميرسك الدانماركية العملاقة للشحن، أن هناك مؤشرات إيجابية على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، مشددا على ضرورة أخذ هذه التطورات في الاعتبار عند التخطيط للرحلات والجداول الملاحية.

وذكرت الهيئة في بيانها أن ربيع التقى بالرئيس التنفيذي لمجموعة شحن الحاويات ميرسك وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، إلا أنها لم تحدد موعد انعقاد الاجتماع.

وكانت مجموعة من شركات الشحن العالمية قد علّقت عملياتها في البحر الأحمر، مفضلة إعادة توجيه مسارات سفنها عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، لتجنب أي هجمات محتملة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاضطرابات في البحر الأحمر كبدت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت ميرسك أنها ستواصل تحويل سفنها بعيدا عن خليج عدن والبحر الأحمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح، رغم إعلان الحوثيين تقليص هجماتهم على السفن التجارية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن في البحر الأحمر، أسفر عن إغراق سفينتين، واحتجاز أخرى، ومقتل 4 بحارة على الأقل، مما أدى إلى اضطراب كبير في حركة التجارة العالمية.