الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع تهديدات ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ مارس/آذار الماضي، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا بالتزامن مع ترقب تقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2798.96 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، مرتفعا بأكثر من 6% هذا الشهر.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2800.99 دولار في وقت سابق.

وصعدت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 2826.50 دولارا للأوقية.

وجاءت التعاملات ضعيفة بسبب إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ترامب والرسوم الجمركية

وكان ترامب قد قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين، كما هدد بفرض تعريفات على الصين، دون تحديد المستوى.

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وقد استفاد المعدن النفيس -الذي يتجه إلى تحقيق مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي- من الطلب على الملاذ الآمن، إذ أثارت تهديدات ترامب الجمركية مخاوف من حروب تجارية قد تستنزف النمو الاقتصادي.

وهناك أيضا مخاوف من أن تعهدات ترامب بخفض الضرائب وإصلاح الهجرة قد تؤدي إلى تآكل الموارد المالية الأميركية وإعادة إشعال التضخم.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أول أمس الأربعاء إن المركزي الأميركي في وضع "الانتظار والترقب" فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لسياسات الإدارة الجديدة.

وتركت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع كما هو متوقع، بعد خفضها في كل من الاجتماعات الثلاثة السابقة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وأشارت إلى أن التقدم المتوقف نحو انخفاض التضخم يستدعي اتباع نهج صبور.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى "آي جي" إن "تكرار التهديد بفرض رسوم جمركية أدى إلى تغذية التدفقات على الملاذ الآمن، وقد تشير أي مفاجأة بالهبوط في بيانات التضخم إلى مرونة أكبر من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، وقد تؤدي إلى تسريع التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتقديم مزيد من الدعم للذهب".

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لديسمبر/كانون الأول، والمقرر أن يصدر اليوم الجمعة بحثا عن أي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويعد الذهب من أدوات التحوط من ضغوط الأسعار وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، وترتفع أسعاره في ظروف الفائدة المنخفضة.

المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 31.46 دولارا للأوقية.

زاد البلاتين 0.3% إلى 969.10 دولارا.

هبط البلاديوم 0.2% إلى 986.75 دولارا.

وتتجه الفضة والبلاتين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.