واصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار -اليوم الخميس- الارتفاع في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

يأتي ذلك بعد يوم من إجراءات جديدة اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بحل مجلس الشعب ووقف العمل بدستور 2012 وتعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية.

تعاملات السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس في دمشق وحلب إلى 10 آلاف و650 ليرة للشراء من 11 ألفا و200 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس الأربعاء، وعند البيع زاد السعر إلى 10 آلاف و750 ليرة من 11 ألفا و300 ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أمس.

في إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية -اليوم الخميس- أمام الدولار إلى 10 آلاف و700 عند الشراء من 11 ألفا و150 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت العملة السورية إلى 10 آلاف و450 ليرة من 11 ألفا و250 ليرة.

في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة السورية -اليوم الخميس- أمام الدولار إلى 10 آلاف و700 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و150 عند البيع، مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 10 آلاف و800 ليرة من 11 ألفا و250 ليرة مقابل الدولار.

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سعر صرف الليرة لدى "المركزي"

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية -اليوم الخميس- عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة