شركات صينية تبني سكة حديدية بملياري دولار تربط تنزانيا ببوروندي

وقّعت تنزانيا اتفاقا بقيمة 2.15 مليار دولار مع شركتين صينيتين لبناء خط سكة حديد يربط ميناءها الرئيسي في دار السلام بمنجم نيكل في بوروندي المجاورة.

منحت شركة سكك حديد تنزانيا العقود لشركة شاينا ريل واي إنجنييرنغ غروب وشاينا ريلواي إنجنيرنغ ديزاين آند كونسالتنغ غروب في دار السلام.

وقال وزير النقل التنزاني ماكامي مباروا "توقيع هذا العقد هو ثمرة اتفاقية ثنائية بين حكومتي تنزانيا وبوروندي".

وأضاف أن الغرض الرئيسي من خط السكة الحديدية القياسي أوفينزا-موسونجاتي الذي يبلغ طوله 282 كيلومترا (175 ميلا) هو تسهيل تصدير المعدن، وفتح التجارة عبر الحدود بين الدولتين الواقعتين في شرق أفريقيا.

سيمول بنك التنمية الأفريقي البناء من خلال قرض، وفقا لوزير مالية تنزانيا مويجولو نشيمبا، الذي قال إن "هذه لحظة مهمة للغاية، لأنها تمثل الخطوة الأولى لبنك التنمية الأفريقي في تمويل مشاريع السكك الحديدية في تنزانيا".

مستثمر رئيسي

وبرزت الصين كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تنزانيا، حسبما نقلت وكالة شينخوا الصينية عن مسؤولين في مارس/آذار الماضي.

وقالت السكرتيرة الدائمة في مكتب الرئاسة المسؤول عن التخطيط والاستثمار تاوسي كيدا إنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، سجل مركز الاستثمار التنزاني 256 مشروعا صينيا بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار، وكانت القطاعات الخمسة الأولى لهذه المشاريع هي التصنيع والبناء التجاري والزراعة والنقل والخدمات.

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وأفادت رئيسة مؤسسة القطاع الخاص في تنزانيا أنجلينا نغالولا بأن تنزانيا خطت خطوات كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار بلغت ذروتها بتحقيق إنجازات ملموسة، بما في ذلك استقطاب أكثر من 11 مليار دولار في مشاريع تقودها الاستثمارات الصينية، مما خلق أكثر من 114726 وظيفة.