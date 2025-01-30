سهم أميركان إيرلاينز يهوي 5% بعد تحطم طائرة لها بواشنطن

تراجع سهم شركة أميركان إيرلاينز للطيران بعد حادث اصطدام طائرة ركاب محلية لها بطائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي وسقوطهما في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان الوطني في العاصمة واشنطن مساء أمس الأربعاء.

وانخفض سهم أميركان إيرلاينز 4.9% إلى 16.46 دولارا، في تعاملات ما قبل الفتح.

ولم يعلن المسؤولون الذين أعلنوا الحادث عن عدد القتلى رسميا في الحادث، لكن السيناتور روغر مارشال من كانساس، التي انطلقت الرحلة منها، أشار إلى أن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وقال في مؤتمر صحفي بمطار ريغان صباح اليوم: "من الصعب حقا أن تفقد أكثر من 60 شخصا من كانساس مرة واحدة".

انتشال الجثث

وأعلنت السلطات الأميركية انتشال جثامين 28 شخصا قتلوا في الحادث، مؤكدة أنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي يعد الأسوأ في تاريخ حوادث الطيران بالولايات المتحدة منذ 24 عاما.

وأكدت أميركان إيرلاينز أن 60 شخصا وطاقما من 4 أفراد كانوا على متن الطائرة. وقال مسؤول أميركي إن 3 جنود كانوا على متن الهليكوبتر.

وقع الاصطدام في الجو خلال اقتراب طائرة الركاب القادمة من ويتشيتا بولاية كانساس من مطار ريغان للهبوط. وتُظهر الاتصالات اللاسلكية بين برج مراقبة الحركة الجوية وطائرة الهليكوبتر أن طاقم طائرة بلاك هوك كان على علم بأن طائرة الركاب قريبة منه.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء تحقيق على الفور في الحادث، الذي بدا أن الرئيس دونالد ترامب ألقى باللوم فيه على طاقم الهليكوبتر ومراقبي الحركة الجوية في منشور على منصة تروث سوشيال.

وكتب ترامب "حلقت الهليكوبتر مباشرة نحو الطائرة لفترة من الوقت. كانت السماء صافية ليلا وأضواء الطائرة مضاءة، فلماذا لم تحلق الهليكوبتر لأعلى أو لأسفل أو تغير مسارها؟".

وأضاف: "لماذا لم يخبر برج المراقبة الهليكوبتر بما يجب عليها فعله بدلا من السؤال عما إذا كانوا قد رأوا الطائرة. هذا موقف سيئ ويبدو أنه كان من المفترض منعه. ليس جيدا".

واشتكى أقارب الضحايا الذين تجمعوا في المطار من قلة المعلومات المتوفرة من المسؤولين بشأن الحادث، وأضافوا أنهم سمعوا تفاصيل عن الحادث من التقارير الإخبارية.

وقالت امرأة لمسؤول بالمطار "لا أعرف ما إذا كانت قد صعدت إلى الطائرة أم لا"، في إشارة إلى راكبة على متن الطائرة المنكوبة. ثم انهارت باكية.

جهود للإنقاذ

وقال قائد الإطفاء في واشنطن العاصمة جون دونيلي في المؤتمر الصحفي إن ما لا يقل عن 300 من عمال الإنقاذ يواصلون العمل في عملية إغاثة "معقدة للغاية".

وأضاف دونيلي: "الظروف هناك صعبة للغاية بالنسبة لعمال الإنقاذ. الجو بارد. إنهم يتعاملون مع ظروف عاصفة".

ولدى سؤاله عن وجود ناجين، أجاب "لا نعرف بعد".

وقال مسؤول بهيئة المطارات إن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي على الأقل اليوم الخميس.