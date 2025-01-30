أعلنت شركة تويوتا موتور -اليوم الخميس- أنها باعت 10.8 ملايين مركبة عام 2024، لتظل بذلك أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الخامس على التوالي.

وسجلت صانعة السيارات اليابانية انخفاضا 3.7% العام الماضي في مبيعات وحدات المجموعة العالمية، بما في ذلك مبيعات شركة صناعة السيارات المدمجة دايهاتسو ووحدة الشاحنات هينو موتورز.

ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع حاد في المبيعات في اليابان، حيث واجهت تويوتا تداعيات لمسائل تتعلق بالحوكمة على خلفية إجراءات اختبار الشهادات، وخاصة في شركة دايهاتسو.

وكانت مجموعة فولكسفاغن الألمانية المنافسة، التي تأتي في المركز الثاني بعد تويوتا، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن انخفاض 2.3% في مبيعات الوحدات العام الماضي إلى ما يزيد قليلا على 9 ملايين مركبة، وسط مساعيها لخفض التكاليف محليا ومواجهة حرب أسعار في الصين وهي سوق رئيسية.

وتواجه شركة تويوتا والشركات العالمية الأخرى منافسة شديدة من نظيراتها الصينية مع صعود شركة "بي واي دي" وعلامات أخرى عززت توسعها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

تويوتا في أرقام

القيمة السوقية: 250 مليار دولار.

الأصول: 595.4 مليار دولار.

الإيرادات: 311.9 مليار دولار.

الأرباح: 34.2 مليار دولار.