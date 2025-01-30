رئيس البرازيل: سنرد بالمثل إذا فرض ترامب رسوما جمركية

هدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس بأن حكومته سترد بالمثل إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على اقتصاد بلاده.

وأضاف لولا في مؤتمر صحفي في برازيليا "الأمر بسيط للغاية، إذا فرض ضرائب على المنتجات البرازيلية، فسيكون هناك معاملة بالمثل".

وأشار إلى أنه يود أن يكون هناك احترام متبادل بينه وبين ترامب باعتبارهما زعيمين منتخبين بطريقة ديمقراطية. و يأمل في تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين.

ولم يقدم الرئيس البرازيلي -الذي يعتبر اقتصاد بلاده أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية- تفاصيل بشأن السلع التي يمكن لحكومته استهدافها، أو تلك التي قد تواجه مخاطر من الولايات المتحدة.

وهدد ترامب مرارا وتكرارا بفرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا اعبتارا من الأول من فبراير/شباط، بينما أدرج البرازيل في بعض الأحيان ضمن الدول التي تفرض تكاليف باهظة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة.

ويحاكي موقف لولا دا سيلفا موقف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي قال إن بلاده مستعدة للرد برسوم مضادة إذا نفذ ترامب تهديداته. كما قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في وقت سابق إن حكومتها لديها خطط لكيفية الرد على أميركا في حال فُرضت عليها رسوم جمركية لكنها لم تقدم تفاصيل.