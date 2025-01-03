اقتصاد|إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا: استثمارات إيلون ماسك لا تهدد البلاد

A photo of Georgia Meloni and Elon Musk at an event in September had gone viral. الصورة من حساب JL_PROULXعلى X
ماسك وميلوني بحثا فرص الاستثمار في قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي (مواقع التواصل)
3/1/2025

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن استثمارات الشركات المملوكة لإيلون ماسك لا تشكل تهديدا للبلاد.

وقالت ميلوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" ردا على سؤال بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي "أعمل على جذب استثمارات واسعة في إيطاليا، وتقييم فائدة كل استثمار من خلال منظور مصلحتنا الوطنية".

وتصدرت علاقات ميلوني بالملياردير ماسك عناوين الأخبار في إيطاليا حتى أن أغنى رجل في العالم منحها جائزة في نيويورك.

ودخل ماسك في المشهد السياسي والتجاري الإيطالي، محذرا في مرحلة ما من أن البلاد بحاجة إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

كما زعم في مرحلة أخرى أن شركة الاتصالات الهاتفية (إس بي إيه) كانت تعرقل طرحا عالي السرعة من قبل شركته ستارلينك.

وبحث ماسك وميلوني فرص الاستثمار في قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي، في وقت يمنح الإطار التنظيمي الجديد في إيطاليا شركات الفضاء الأجنبية الإذن للعمل بالبلاد.

المصدر : الألمانية

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