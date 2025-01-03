رئيسة وزراء إيطاليا: استثمارات إيلون ماسك لا تهدد البلاد

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن استثمارات الشركات المملوكة لإيلون ماسك لا تشكل تهديدا للبلاد.

وقالت ميلوني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" ردا على سؤال بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي "أعمل على جذب استثمارات واسعة في إيطاليا، وتقييم فائدة كل استثمار من خلال منظور مصلحتنا الوطنية".

وتصدرت علاقات ميلوني بالملياردير ماسك عناوين الأخبار في إيطاليا حتى أن أغنى رجل في العالم منحها جائزة في نيويورك.

ودخل ماسك في المشهد السياسي والتجاري الإيطالي، محذرا في مرحلة ما من أن البلاد بحاجة إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

كما زعم في مرحلة أخرى أن شركة الاتصالات الهاتفية (إس بي إيه) كانت تعرقل طرحا عالي السرعة من قبل شركته ستارلينك.

وبحث ماسك وميلوني فرص الاستثمار في قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي، في وقت يمنح الإطار التنظيمي الجديد في إيطاليا شركات الفضاء الأجنبية الإذن للعمل بالبلاد.