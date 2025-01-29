شهدت أسعار الألمنيوم ارتفاعًا ملحوظا في بورصة لندن للمعادن، حيث قفزت بنسبة 0.7% ليبلغ سعر الطن 2590 دولارا، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على واردات المعدن من روسيا، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

حظر الألمنيوم الروسي

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، حيث تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد إلى خفض الاعتماد على المنتجات الروسية في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكره مصدر مطلع لبلومبيرغ، فإن الخطة تشمل مرحلة انتقالية يتم فيها السماح باستيراد 275 ألف طن متري من الألمنيوم الروسي عبر نظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ.

ويعد هذا القرار تحولًا جذريا في سياسة العقوبات الأوروبية، حيث كانت هناك مقاومة شديدة من بعض الدول الأعضاء والمصنعين الذين اعتبروا أن الاستغناء التام عن الألمنيوم الروسي سيكون صعبًا نظرا لعدم توفر بدائل كافية في السوق الأوروبية. ومع ذلك، تراجعت الواردات الروسية بالفعل بشكل مطرد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأ المصنعون في البحث عن مزودين آخرين لتقليل الاعتماد على المعادن الروسية.

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أوروبا في مأزق اقتصادي

وبحسب بيانات منظمة "يو إن كوم تريد"، التي نقلها تقرير بلومبيرغ، فقد استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 320 ألف طن من الألمنيوم غير المعالج من روسيا خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2024، مما يمثل 6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات روسيا من المعدن إلى الصين بشكل كبير، مما يشير إلى أن موسكو بدأت في إعادة توجيه تجارتها نحو الأسواق الآسيوية.

أسواق المعادن في حالة توتر

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الألمنيوم فحسب، بل شهدت أسواق المعادن الأخرى حالة من التقلبات، حيث سجل الرصاص ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين استقر النحاس عند مستويات أقل من 9 آلاف دولار للطن.

ويرى المحلل الاقتصادي مارك بيرتون، الذي نشر تقريره عبر بلومبيرغ، أن الأسواق العالمية تراقب بحذر تداعيات الحظر الأوروبي المحتمل، إذ من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة الطلب على المعادن من مصادر بديلة.

وقال أحد تجار المعادن في لندن لبلومبيرغ "القيود الجديدة على روسيا ستجبر العديد من الشركات الأوروبية على البحث عن موردين جدد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر على المدى القصير".

حرب تجارية تلوح في الأفق

وبينما تواصل أوروبا فرض عقوبات جديدة على موسكو، تزداد المخاوف بشأن تصاعد حرب تجارية عالمية، إذ أكد التقرير أن البيت الأبيض يخطط لفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين وكندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير/شباط المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض تعريفات جمركية شاملة ستكون "أكبر بكثير من 2.5%"، مما يزيد من احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية واسعة قد تؤثر على أسواق المعادن بشكل غير مسبوق.

هل تدخل سوق المعادن في أزمة؟

ومع تصاعد القيود التجارية، من المتوقع أن يشهد قطاع الألمنيوم والمعادن الأخرى موجة جديدة من التقلبات، حيث قد يؤدي الحظر الأوروبي إلى زيادة الضغط على المصنّعين ورفع تكاليف الإنتاج، مما سينعكس على المستهلكين في أوروبا وخارجها.

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وقال محلل أسواق السلع في بورصة لندن لبلومبيرغ "إذا استمر هذا التصعيد، فإن الشركات الأوروبية ستواجه تحديات غير مسبوقة في تأمين إمداداتها من المعادن، مما قد يرفع الأسعار إلى مستويات تاريخية".