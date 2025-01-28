ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار -اليوم الثلاثاء- في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و400 ليرة للشراء من 11 ألفا و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس، وعند البيع زاد السعر إلى 11 ألفا و500 ليرة من 11 ألفا و600 ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أمس.

وفي الحسكة استقر سعر صرف الليرة أمام الدولار عند 11 ألفا و300 عند الشراء و11 ألفا و400 عند البيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

في إدلب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و350 عند الشراء من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و450 ليرة من 11 ألفا و400 ليرة.

سعر صرف الليرة لدى "المركزي"

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة

تمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

تحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة.

ارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطيات الليرة.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتسريع رفع العقوبات على سوريا، حسبما أعلنت أمس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس بشار الأسد.

قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.