النفط قرب أدنى مستوى في أسبوعين بفعل مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلا لكنها تحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى إلى تراجع في توقعات الطلب.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.47% إلى 77.44 دولارا، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.45% إلى 73.50 دولارا.

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وسجل خام برنت أمس عند التسوية أدنى مستوياته منذ 9 يناير/كانون الثاني، حيث تراجع الخام بنسبة 1.8% ليصل إلى 76.94 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ 2 يناير/كانون الثاني حيث انخفض بنسبة 2%، ليغلق عند سعر 73.31 دولارًا للبرميل.

انكماش صيني

تأثرت هذه الانخفاضات ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين (أكبر مستورد للنفط) حيث أظهرت انكماشا غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير/كانون الثاني الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، أدت توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى إلى تراجع توقعات الطلب على النفط.

وقال جون رونغ المحلل لدى آي جي"التعامل الحذر في بيئة تتسم بالمخاطر، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات الصينية الضعيفة التي تزيد القلق حيال توقعات الطلب على النفط في الصين، كل هذا ربما يشكل ضغوطا على أسعار النفط".

عقوبات على روسيا

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بأحدث العقوبات الأميركية على تجارة النفط الروسية. ويتوقع محللو "إف جي إي" أن تخسر مصافي التكرير في شاندونغ ما يصل إلى مليون برميل يوميا من إمدادات الخام في الأمد القريب، وسط حظر فرضته مجموعة موانئ شاندونغ على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أميركية.

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وأشار المحللون إلى أنه "يجري البحث في الوقت نفسه عن خام بديل (عن الإمدادات الروسية) ولكنه يأتي بتكاليف أعلى بكثير".

وفي الولايات المتحدة، تشير توقعات الطقس إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع، وهو ما يؤثر سلبا على الطلب على وقود التدفئة بعدما أدى البرد القارس إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.

وقال أليكس هودز محلل النفط لدى ستون إكس "ترتفع درجات الحرارة في المنطقتين (الولايات المتحدة وأوروبا) مما يسمح بانخفاض الطلب على وقود التدفئة بعض الشيء".

كما تعرضت الأسواق المالية على نطاق أوسع لضغوط مع زيادة الاهتمام بنموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي أطلقته شركة ديب سيك الصينية.