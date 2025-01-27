مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يستأنف الجهاز المصرفي العمل تدريجيا في قطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.

يأتي هذا بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من 3 إلى 4 أفرع في منطقتي دير البلح والنصيرات (وسط قطاع غزة).

ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور، لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع".

وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة "مرهونة بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".

الدفع الإلكتروني

وحث الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد" إلى حين إدخال عملة ورقية للقطاع.

والأسبوع الماضي، كانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة إلى اتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.

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وعقدت سلطة النقد حينها اجتماعا مع مديري البنوك العاملة في فلسطين -والتي تملك فروعا بقطاع غزة- لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح السيولة النقدية، والذي يصل إلى مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، مما دفع المواطنين إلى اللجوء لأدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.

ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا) إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.

ويواجه اقتصاد قطاع غزة معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن غزة تحتاج إلى أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.