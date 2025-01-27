تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و550 ليرة للشراء من 11 ألفا و350 دولارا مسجلة في تعاملات صباح اليوم، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و700 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية.

في إدلب والحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 11 ألفا و300 دولار عند الشراء من 11 ألفا و200 في التعاملات الصباحية، وعند البيع تراجع السعر إلى 11 ألفا و400 من 11 ألفا و300 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية.

تعد هذه الأسعار ارتفاعا من مستويات أمس البالغة نحو 11 ألفا و600 ليرة عند الشراء و11 ألفا و700 عند البيع.

سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.

عوامل تؤثر في سعر صرف الليرة السورية

امتناع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، وذلك يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

تحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة السورية.

زيادة العرض من الدولار، وتمسك مصرف سوريا المركزي باحتياطات العملة المحلية.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك قبل ساعات من اجتماع للاتحاد في بروكسل لمناقشة رفع العقوبات.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.