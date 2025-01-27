10.4 ملايين سيارة كهربائية بيعت العام الماضي

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى 10.4 ملايين سيارة، بزيادة نحو 14% عن العام السابق، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووتر هاوس كوبرز".

وفي الأسواق الـ21 التي شملتها الدراسة استحوذت السوق الصينية على ما يقارب ثلثي المبيعات بواقع 6.7 ملايين سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نموا بأكثر من 20%، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.

وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4%، تلتها بريطانيا بمبيعات بلغت 382 ألف سيارة، بزيادة 21% عن العام السابق.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27% في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة حوافز الشراء العام الماضي.

كما انخفضت المبيعات في أسواق أوروبية أخرى، مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا وسويسرا والسويد، لكن الانخفاضات كانت أكثر اعتدالا وأقل من تلك التي شهدتها ألمانيا.

وقال يورن نويهاوزن الخبير في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة "إستراتيجي آند" التابعة لـ"برايس ووتر هاوس كوبرز" إن سوق السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، موضحا أن المبيعات القوية في الصين بنهاية العام يمكن أن تعزى إلى "نوع من حوافز الإحلال لشراء السيارات الكهربائية".

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وأفادت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بأن ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وأشارت إلى أن الشركات المصنعة أرجأت مبيعات السيارات الكهربائية من العام الماضي إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكسيد الكربون المشددة في عام 2025.

ونتيجة لذلك، تتوقع "برايس ووتر هاوس كوبرز" زيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية بداية العام الجديد.