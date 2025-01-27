اقتصاد|الصين

10.4 ملايين سيارة كهربائية بيعت العام الماضي

JINZHONG, CHINA - SEPTEMBER 07: Aerial view of new electric cars sitting parked at a parking lot of Geely's Jinzhong manufacturing facility on September 7, 2022 in Jinzhong, Shanxi Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
السوق الصينية استحوذت على ثلثي المبيعات من السيارات الكهربائية بواقع 6.7 ملايين سيارة (غيتي)
27/1/2025

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى 10.4 ملايين سيارة، بزيادة نحو 14% عن العام السابق، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووتر هاوس كوبرز".

وفي الأسواق الـ21 التي شملتها الدراسة استحوذت السوق الصينية على ما يقارب ثلثي المبيعات بواقع 6.7 ملايين سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نموا بأكثر من 20%، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.

وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4%، تلتها بريطانيا بمبيعات بلغت 382 ألف سيارة، بزيادة 21% عن العام السابق.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27% في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة حوافز الشراء العام الماضي.

كما انخفضت المبيعات في أسواق أوروبية أخرى، مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا وسويسرا والسويد، لكن الانخفاضات كانت أكثر اعتدالا وأقل من تلك التي شهدتها ألمانيا.

A worker assembles vehicle parts on a production line inside Renault factory, on the outskirts of Tangier, Morocco, Monday, April 29, 2024. Morocco has grown into a car manufacturing juggernaut over the past fifteen years, positioning itself strategically between East and West as the automotive industry transitions to electric vehicles. The country supplies more cars to Europe than China, India or Japan through new highways and an expanded port in Tangier. (AP Photo)
مصنع في طنجة المغربية لإنتاج سيارات كهربائية (أسوشيتد برس)

 

وقال يورن نويهاوزن الخبير في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة "إستراتيجي آند" التابعة لـ"برايس ووتر هاوس كوبرز" إن سوق السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، موضحا أن المبيعات القوية في الصين بنهاية العام يمكن أن تعزى إلى "نوع من حوافز الإحلال لشراء السيارات الكهربائية".

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وأفادت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بأن ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وأشارت إلى أن الشركات المصنعة أرجأت مبيعات السيارات الكهربائية من العام الماضي إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكسيد الكربون المشددة في عام 2025.

ونتيجة لذلك، تتوقع "برايس ووتر هاوس كوبرز" زيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية بداية العام الجديد.

المصدر : الألمانية

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