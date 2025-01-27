نائب وزير الخارجية الإيراني: نتشاور مع قطر بشأن الأصول الإيرانية في بنوكها

نقل موقع الجادة الإيرانية عن نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانتشي، قوله إن بلاده تتشاور مع قطر بشأن الأصول الإيرانية في البنوك القطرية.

المسؤول الإيراني علق على الأصول الإيرانية في البنوك القطرية في إطار حديثه عن العقوبات الغربية على بلاده ومصير الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى، وقال إن حكومة بلاده لم تتبادل أي رسالة مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

ولفت إلى أن فترة الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد روانتشي في حديثه أن سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها أميركا والدول الغربية ضد بلاده قد فشلت.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في أغسطس/آب 2023، إلى اتفاق بوساطة قطرية، يقضي بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، يتم تحويلها إلى حسابات إيرانية في بنكين قطريين، مع اشتراط استخدامها لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحقيق تفاهمات مع قطر بشأن هذه الأصول، بعد اجتماعات مع محافظي البنكين المركزيين في البلدين ومحادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مع ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها أن هذه الأموال لا تزال مجمدة في قطر، ولم يتمكن الجانب الإيراني من الوصول إليها أو استخدامها.

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واقترح رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، مصطفى صالحي نجاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنشاء مؤسسة مالية مشتركة لتسهيل نقل الأموال بين البلدين. يهدف هذا الاقتراح إلى تبسيط المعاملات المالية وتجاوز العقبات الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران.