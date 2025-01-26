ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

أسعار السوق الرسمية والموازية

ارتفع سعر الليرة السورية في السوق الموازية في مدن دمشق وحلب وإدلب والحسكة إلى11 ألفا و600 ليرة للشراء مقابل الدولار من 11650 ليرة في تعاملات مساء أمس كما زاد سعر البيع إلى 11 ألفا و700 من 11 ألفا و750 ليرة مسجلة مساء أمس.

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم عند 13 ألف ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع.

عوامل تؤثر في سعر صرف الليرة السورية

امتناع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، وذلك يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

تحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة السورية.

زيادة العرض من الدولار، وتمسك مصرف سوريا المركزي باحتياطات العملة المحلية.

من المتوقع أن تقرر دول الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات الاقتصادية بحق سوريا في اجتماع في بروكسل غدا الاثنين.

خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.