يقول ألان واتس، الفيلسوف البريطاني المعروف "إن المال هو مجرد أداة رمزية اخترعها البشر لتمثيل القيمة، وليس له وجود حقيقي أو جوهري".

ويشير واتس إلى أن المال يعتمد على الثقة المتبادلة بين الناس. هذه الثقة ليست في القطع النقدية أو الأوراق نفسها، بل في النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يدعمها. على سبيل المثال، الدولار أو الذهب ليست لهما قيمة جوهرية، لكننا نؤمن بقيمتهما لأننا جميعا نشارك هذه القصة.

ماذا تعني ورقة الـ100 دولار دون إيمان الناس بها أكثر من كونها مجرد ورقة عليها رسوم وصور خاصة، وماذا عن كيلو من الذهب، وما الفرق بينه وبين كيلو من الحديد أو النحاس هل تستطيع أن تأكل ذهبا أو ورقا؟

1- الأموال مجرد بيانات إلكترونية

ربما يكون للحديد والنحاس استخدامات أكثر بكثير من الذهب، ولكن لا شيء يعلو على الذهب كقيمة متخيلة في أذهان البشر صنعها النظام الاقتصادي والاجتماعي على مر السنين.

وحسب واتس فالمال أو الذهب مجرد أسطورة مثل غيرهما من الأساطير التي آمنت بها البشرية عبر آلاف السنين، وتعتمد بالدرجة الأولى على الخيال البشري المشترك، فالمال يعتمد على قدرتنا على الإيمان بما ليس له وجود مادي حقيقي. وهذا الإيمان الجماعي هو ما يجعل النظام المالي العالمي مستقرا.

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وللتدليل على ذلك فإن أغلب الأموال اليوم لا تعدو أن تكون بيانات إلكترونية، فالمجموع الكلي للمال في العالم يبلغ نحو 80 تريليون دولار، ولكن المجموع الكلي للعملات المعدنية والأوراق النقدية أو كل الأموال المسكوكة لا يتجاوز 5 تريليونات دولار، والباقي نحو 75 تريليون دولار لا توجد إلا في حسابات البنوك وخوادم الحواسيب، وفقا لمنصة "وورلد ببيوليشن ريفيو"، وهذا يعني أن هذه كل الأموال الطائلة مجرد وهم في أذهاننا.

هذا عن المال بشكل عام فما بالك بالعملات الرقمية المشفرة، وبالذات عملات الميم (Memecoins) التي ليس لها وجود حقيقي بالمرة إلا في خيال بعض البشر وخوادم الحواسيب.

2- عملة ترامب تكسب 10 مليارات دولار خلال يومين

أثار إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام عملة رقمية خاصة به "ترامب

quot; (Trump$) ردود فعل واسعة، كما حققت هذه العملة أرباحا خيالية خلال أيام من إطلاقها إذ بلغت قيمتها السوقية أكثر من 10 مليارات دولار.

والأسئلة التي قد تخطر في ذهن القارئ عديدة، ومنها مثلا:

ماذا أضافت هذه العملة للعالم، والبشر؟

هل هي شيء يؤكل كي نضيفها للقطاع الزراعي، أم آلة أو أداة مصنوعة كي نضيفها للقطاع الصناعي، أم جهاز تكنولوجي متطور كي نعتبرها من القطاع التقني، أو دواء يُستشفى به كي نصنفها ضمن القطاع الدوائي، أم أنها خدمة مهمة لا غنى للبشر عنها كي نحسبها على القطاع الخدمي، أم لا شيء مما ذكر؟

ما قيمتها، وهل ستتأثر البشرية والاقتصاد العالمي لو لم توجد أصلا؟

الإجابة هي لا، ولكن هذا لم يمنع من بيع عملة ترامب الجديدة بمبلغ وصل لأكثر من 70 دولارا وسط إقبال شديد من المستثمرين في البداية، ثم الجمهور بمختلف أرجاء العالم الذي وجد نفسه مندفعا خلف فقاعة من غير كبير تفكير.

لم يكتفِ ساكن البيت الأبيض الجديد بإطلاق هذه العملة، بل تبعته بعد يومين زوجته ميلانيا ترامب في إطلاق عملتها الميمية الخاصة بها "ميلانيا" (MELANIA) ولتصل قيمتها السوقية لنحو مليار دولار خلال يومين أيضا.

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لقد حقق ترامب وزوجته مليارات الدولارات من الهواء خلال أيام، ومن ماذا؟ من عملة رقمية ميمية لا قيمة فعليه لها، وقد ينتهي بها الأمر كما انتهى بالكثير من غيرها إلى الزوال والتلاشي.

3- ما فائدة عملة ترامب؟

على عكس العملات المشفرة المصممة للتمويل اللامركزي (DeFi) أو العقود الذكية، فإن عملة "ترامب

quot; ($TRUMP) هي في الأساس عملة ميمية، تكمن فائدتها الأساسية في ارتباطها باسم ترامب، مما يخلق ارتباطا ثقافيا وعاطفيا قويا لمؤيديه.

وبعيدا عن التكهنات، لا تقدم العملة أي فائدة حقيقية أو حالة استخدام متأصلة، فلا تؤدي وظائف العملات المصممة للتمويل مثل الإيثريوم والبيتكوين، أو أي فائدة أخرى تتجاوز التداول وفقا لمجلة فوربس.

ومع ذلك، فإن إطلاق هذه العملة على منصة شهيرة للعملات المشفرة هي "سولانا بلوكشين" (blockchain Solana) أظهر إمكانات البورصات اللامركزية، ولفت الانتباه إلى النظام البيئي لسولانا ومشهد التشفير الأوسع.

4- لماذا تعد عملة ترامب مهمة؟

يمثل إطلاق عملة ترامب $ لحظة مهمة في مشهد العملات المشفرة لعدة أسباب:

لم يتسبب ارتفاعها السريع في تعطيل السوق من خلال سحب السيولة من الرموز والعملات الأخرى فحسب، بل تسبب أيضا في ازدحام شبكة "سولانا"، مما أظهر تأثيره الهائل على السوق.

باعتبارها عملة مشفرة مرتبطة بشخصية سياسية بارزة، تطمس عملة "ترامب quot; الحدود بين السياسة والثقافة والعملات المشفرة، مما يجعلها ظاهرة ذات صلة ثقافية.

quot; الحدود بين السياسة والثقافة والعملات المشفرة، مما يجعلها ظاهرة ذات صلة ثقافية. علاوة على ذلك، فإن توفرها على البورصات اللامركزية يؤكد التحول المتزايد نحو المنصات اللامركزية على البورصات المركزية التقليدية (CEXs).

5- عملات الميم

لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العملات الميمية؟

عملات الميم (Memecoins) هي عملات مشفرة مستوحاة من الميمات على الإنترنت أو النكات أو الاتجاهات الثقافية. وعلى عكس البيتكوين أو الإيثريوم، اللتين تركزان على حل مشاكل معينة أو تمكين التطبيقات اللامركزية، فإن عملات الميم غالبا ما تكون ذات فائدة محدودة.

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وتعتمد قيمتها إلى حد كبير على مشاعر المجتمع والدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأييد المشاهير. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك عملتا "دوجكوين" و"شيبا إينو"، اللتان اكتسبتا شعبية هائلة على الرغم من أنهما بدأتا كنكات، وفقا لمجلة فوربس.

لا فائدة ملموسة لها وتعتمد على عنصر أساسي واحد هو: المجتمع

يمكن أن تكون عملات الميم متقلبة للغاية، مما يجعلها جذابة للمضاربة ومحفوفة بالمخاطر للاستثمار. وغالبا ما تعمل كنقطة دخول للمبتدئين في مجال التشفير، ولكنها تفتقر إلى الفائدة الأساسية للعملات المشفرة الأخرى.

لقد كان سوق "الميم كوين" يعتمد دائما على عنصر أساسي واحد هو المجتمع. وعلى عكس العملات المشفرة التقليدية، التي غالبا ما تؤكد على الفائدة والتقدم التكنولوجي، فإن عملات الميم تزدهر بفضل سرد القصص، والنكت، والأهمية الثقافية، والنجوم والمشاهير، والصدى العاطفي كما ذكرت فوربس في تقرير آخر لها.

140 مليار دولار القيمة السوقية لعملات الميم

تصل القيمة السوقية للعملات الميمية نحو 140 مليار دولار، وتكتسب أرضية متزايدة في اقتصاد العملات المشفرة وفقا لتقرير جديد صادر عن بورصة العملات المشفرة كما ذكرت "ياهو فاينانس" ومنصة "كوين ديسك".

وشكّل القطاع المدعوم من عملات ميمية شهيرة مثل دوجكوين (DOGE) و"شيبا إينو" (SHIB) %3.16 من القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وإذا استبعد عملاقا العملات المشفرة بيتكوين (bitcoin) وإيثريوم (ETH) فإن حصة سوق عملات الميم سيقفز إلى 11.21%، وفقا للمصدر السابق.

وهذه حصة ضخمة من القيمة السوقية للعملات الرقمية مخزنة في عملات مشفرة لا تدعي أنها ذات فائدة (لا قيمة لها)، وهي متقلبة بطبيعتها، وتميل إلى تسميتها على أسماء الحيوانات مثل الكلاب والقطط، والنكات على الإنترنت، والشخصيات السياسية مثل ترامب وزوجته ميلانيا.

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ومع تجاوز عملة البيتكوين عتبة 100 ألف دولار مؤخرا، ترتفع أيضا قيمة العملات الميمية بشكل كبير، فقد ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 168% منذ أن أدى انتخاب دونالد ترامب إلى تحفيز سوق العملات المشفرة.

ووفقًا لبيانات "كوين ديسك"، أصبحت دوجكوين الآن سابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية عند 56 مليار دولار وقت كتابة هذه السطور.

6- أول عملة ميمية في التاريخ.. دوجكوين

تم إنشاء أول عملة ميمية عام 2013 تحت اسم "دوجكوين" وهي كلمة مجمعة من كلمتين إنجليزيتين هما "دوج" (Dog) وتعني الكلب، وكلمة "كوين" (Coin) وتعني العملة. وتم دمج الكلمتين مع "تدليع أو تدليل" كلمة (dog) إلى (doge)، ليصبح اسم العملة "دوجكوين" (Dogecoin).

وتم تأسيس هذه العملة كمزحة (Joke) بواسطة "بيلي ماركوس" و"جاكسون بالمر" اعتقادا منهما أنه يتم التعامل بجدية مفرطة مع العملات المشفرة، فأرادا السخرية منها بابتكار هذه العملة التي تأخذ شكل كلب، وفقا لمنصة "دوجكوين".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2013، تم إطلاق دوجكوين بشكل مستوحى من صورة كلب التقطت عام 2010 لكلبة يابانية من نوع "شيبا إينو" (Shiba Inu) تدعى كابوسو، والتي تبنتها معلمة رياض الأطفال اليابانية "أتسوكو ساتو" من ملجأ للحيوانات في عام 2008.

ولدهشة بيلي وجاكسون، حققت عملة دوجكوين نجاحا فوريا، واكتسبت شعبية هائلة على مواقع مثل "ريديت"، حيث كانت تُستخدم -ولا تزال- كعملة إكرامية.

وعندما كانت عملة دوجكوين في عمر أسبوعين فقط، حققت عددا من المعاملات في اليوم أكبر من عدد المعاملات التي حققتها بيتكوين. وعلاوة على ذلك، في غضون الشهر الأول، كان هناك أكثر من مليون زائر فريد لموقع العملة على الإنترنت (dogecoin.com) الذي أسسه جاكسون.

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وعلى الرغم من أن أصلها يرجع إلى مزحة، فإن عملة دوجكوين تطورت بسرعة لتصبح مجتمعا ضخما وشغوفا بالعملات المشفرة، كما كان هذا المجتمع الممتع والودود وراء العديد من القضايا العظيمة والمساعي الخيرية.

وحاليا تبلغ القيمة السوقية لهذه العملة نحو 52.2 مليار دولار وقت كتابة هذه السطور وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب".

7- إيجابيات وسلبيات عملة ترامب وعملات الميم

عملة ترامب الجديدة وزوجته ميلانيا من العملات الميمية، وهي عملات متقلبة علما أنه لا يوجد حد أقصى للعملات الميمية، حيث يمكن سكها وإصدارها بشكل مستمر، وهناك حاليا ملايين من عملة الدوجكوين التي يتم سكها كل يوم. وبسبب هذا، فإن أسعارها معرضة بشدة لمخاطر التضخم ومتقلبة للغاية.

الإيجابيات

وإذا تحدثنا عن عملة ترامب الجديدة فمن أهم إيجابياتها أنها:

عملة مشفرة جديدة تستمد قوتها من الرئيس ترامب وهو داعم للعملات المشفرة التي يتوقع لها أن تشهد ازدهارا متواصلا في عهده.

من بضعة سنتات فقط عند إطلاقها، يبلغ سعر عملة ترامب حاليا 43.8 دولارا، وهو ما يشي بمستقبل كبير لها.

السلبيات