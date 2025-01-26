فرنسا تؤكد إمكانية مشاركة شركات إسرائيلية بمعرض باريس الجوي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنتنياهو أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة في معرض باريس الجوي.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء بأن ذلك التأكيد جاء خلال محادثة هاتفية بين الطرفين.

وأضاف البيان أن ماكرون ونتنياهو ناقشا أيضا "مواضيع مختلفة، بما فيها آخر التطورات في لبنان وغزة". ولم يعلق الإليزيه على هذه المحادثة على الفور.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إسرائيل هذا الشهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة صامدا، كما الحال مع اتفاق مماثل أُبرم العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفي مايو/أيار الماضي، أُلغيت مشاركة شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" بناء على قرار من الحكومة الفرنسية في خضم الحرب في قطاع غزة.

وأدى ذلك المنع إلى توتر العلاقات بين البلدين، لكن محكمة فرنسية ألغت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظرا حكوميا على مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة البحرية بالقرب من باريس.

ويُقام معرض باريس الجوي -وهو الأكبر في العالم- كل عامين بالتناوب مع معرض فارنبورو في بريطانيا.

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ومن المقرر أن يُقام المعرض في الفترة من 16-22 يونيو/حزيران المقبل، وتشارك عادة شركات رائدة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع من مختلف أنحاء العالم في المعرضين.