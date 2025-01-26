كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، أن إيطاليا وقّعت اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا مع المملكة العربية السعودية، في إطار شراكة إستراتيجية قوية بين البلدين، بحسب ما أفادت رويترز.

والتقت ميلوني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا بالمملكة في وقت سابق من اليوم.

وقالت ميلوني "هناك إمكانيات هائلة في تعاوننا، وأتمنى أن تفتح هذه الزيارة مرحلة جديدة بالكامل في شراكتنا… هذا ما يتوقعه الإعلان المشترك الذي وقعناه اليوم. ويشير إلى أن بلدينا يمكنهما توسيع آفاقهما واستكشاف العديد من الفرص الجديدة معا".

وأضافت ميلوني أن إيطاليا والسعودية وقعتا "العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي، ودعمتا أيضا مذكرات التفاهم التي وقعتها الكيانات العامة والخاصة خلال الزيارة".

وأشارت إلى عدة قطاعات للتعاون المشترك يمكن تعزيزها، ومنها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة.

سمو #ولي_العهد ودولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية يوقعان اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية.https://t.co/nIlSWZGKmS#رئيسة_الوزراء_الإيطالية_بالعلا | #واس pic.twitter.com/zZgpxGI2K0 — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 26, 2025

وذكر مكتب ميلوني، في بيان، أن رئيسة الوزراء وولي العهد السعودي ناقشا خلال لقائهما أيضا "السلام العادل والدائم في أوكرانيا"، وتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا ومساعدة لبنان.

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مجلس الشراكة الإستراتيجية

كما وقّع بن سلمان وميلوني، الأحد، اتفاقية "إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا "أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة".

وتأتي زيارة ميلوني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو للرياض، حيث وقع اتفاقا مع المملكة في إطار مؤتمر التعدين الدولي، "يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول وأمن الطاقة".

وتعد إيطاليا ضمن أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، إذ يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية حاصلة على رخصة استثمار أجنبي في السعودية.