كيا أميركا تسحب أكثر من 80 ألف سيارة

شرعت شركة صناعة السيارات "كيا أميركا" بسحب أكثر من 80 ألف مركبة بسبب أسلاك أرضية تحت مقعد الراكب الأمامي قد تتعرض للتلف وتمنع عمل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان بشكل صحيح.

ويمكن أن تتسبب الأسلاك التالفة أيضا في نشر الوسادة الهوائية الجانبية بشكل غير مقصود، وفقا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ويغطي الاسترجاع 80 ألفا و255 مركبة من طرازات عام 2023 إلى 2025.

ولتصحيح الوضع، سيقوم الوكلاء بفحص واستبدال وإعادة توجيه مجموعة الأسلاك الأرضية، حسب الحاجة، مجانا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الوكلاء بتركيب أغطية للأسلاك، كما سيتم إخطار المالكين عن طريق رسائل بريدية في شهر مارس/آذار المقبل.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية لشركة كيا -ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية- في الولايات المتحدة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضيين، بواقع الضعف على أساس سنوي بفضل الطلب القوي على طراز "إي في 9″، وفقا لبيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل.

وبلغ إجمالي مبيعات كيا من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال أول 7 أشهر من العام الماضي 33 ألفا و957 وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعا مضاعفا من 16 ألفا و941 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الجمعية.