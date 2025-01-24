ترامب يفضل ألا يلجأ لفرض رسوم جمركية والصين ترى الحل بالحوار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفضل الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين، وذلك في أحدث تصريحاته الودية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواصل فيه التهديد باتخاذ إجراءات كاسحة.

من جهتها، أكدت الصين أنه يمكن حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر الحوار والتشاور.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت مساء أمس الخميس "لدينا سلطة واسعة للغاية على الصين تتمثل في الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها، وأفضّل ألا أضطر للجوء إليها، ولكنها قوة هائلة على الصين"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ على موقعها.

ويستخدم ترامب الرسوم كتهديد متكرر ضد الأصدقاء والخصوم، وبالنسبة للولايات المتحدة سوف تساعد العائدات الإضافية المنتظرة من فرض هذه الرسوم في تمويل الأولويات المحلية.

وهدد الرئيس الأميركي في يومه الثاني بالبيت الأبيض بفرض رسوم بنسبة 10% على الصين في الأول من فبراير/شباط المقبل، وذلك على خلفية "تدفق" الفنتانيل على أميركا.

ونقلت تقارير إعلامية عن إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة أن معظم كميات الفنتانيل التي تدخل البلاد تأتي من مكونات مصنوعة بالصين، ويتم تهريبها من المكسيك عن طريق عصابات المخدرات.

الحل بالحوار

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إحاطة صحفية ببكين اليوم الجمعة إن هناك "مصالح هائلة مشتركة" بين الولايات المتحدة والصين، مضيفة أنه "يجب على الجانبين تنظيم الحوار والمشاورات".

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وأشارت إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين".

وخلال الحملة الانتخابية طرح الجمهوريون رسوما إضافية على الصين تصل إلى نحو 60%، والتي قال الاقتصاديون إنها قد تدمر التجارة الأميركية مع الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

وبعد توليه منصبه قبل يومين لم يفرض ترامب رسوما جمركية على الفور، وإنما أصدر أمرا يوجه الوكالات بـ"التحقيق في العجز التجاري الأميركي ومعالجته".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخبر ترامب المراسلين بأنه يفكر في فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على المكسيك وكندا أول الشهر المقبل.

وعموما، أدى هذا إلى تقلبات في الأسواق، فقد استعاد الدولار بعض مكاسبه مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي بمجرد أن أدلى ترامب بتصريحاته.