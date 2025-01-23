ترامب: الإنتاج في أميركا أو دفع رسوم جمركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أعمال من العالم إلى أن يصنّعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها، في أول خطاب رئيسي له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة.

وقال ترامب، في مشاركة عن بُعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض"، مضيفا "لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أميركا، وهذا حقكم، فسوف تضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية".

الرسوم الجمركية

وكرر الرئيس الأميركي الاثنين لدى تسلمه مهامه في البيت الأبيض، نيته فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وبينهم الصين، وأيضا كندا والمكسيك المحميتان نظريا باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث الواقعة في أميركا الشمالية.

ويعتزم ترامب أيضا تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى وتنتهي في عام 2027، وتعزيزها، معتمدا على الرسوم الجمركية للتعويض عن انخفاض عائدات الضرائب.

أسعار النفط

وفي كلمته، دعا ترامب أيضا السعودية ودول أوبك إلى "خفض أسعار النفط"، معتبرا أنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة من قبل إذ كانت ستفضي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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وقال "سأطلب من المملكة العربية السعودية وأوبك خفض أسعار النفط، وأنا مندهش حقا من عدم قيامهما بذلك قبل الانتخابات. إن عدم القيام بذلك لم يكن دليل مودة. لو كان السعر أكثر انخفاضا، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فورا".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، مكررا اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51.

وقال: "سنطالب بالاحترام من الدول الأخرى.. التعامل مع كندا صعب للغاية على مر السنين".

الفائدة

وفي سياق الاقتصاد الأميركي، قال ترامب إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور، داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه.

وأضاف ترامب: "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".