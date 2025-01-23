استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية، كما سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني في دمشق وحلب عند 11 ألفا و700 ليرة للشراء، وعند 11 ألفا و800 للبيع وهو المستوى نفسه المسجّل في آخر تعاملات أمس.

وفي إدلب والحسكة سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ثباتا مقارنة بتعاملات مساء أمس عند 11 ألفا و650 ليرة للشراء و11 ألفا و750 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس عند 13 ألفا و65 ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل تؤثر في سعر صرف الليرة السورية

تمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، وذلك يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

تحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة السورية.

زيادة العرض من الدولار، وتمسك مصرف سوريا المركزي باحتياطات العملة المحلية.

من المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.

خففت الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.