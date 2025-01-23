تدشين معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية في بورتسودان

دشن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية اليوم الخميس في مدينة بورتسودان، وتفقد منتجاتها المختلفة التي شملت سيارات وشاحنات وتطبيقات متنوعة للشركة.

وأشاد جابر -خلال كلمة له في المعرض- بدور شركة جياد في دعم الصناعة بالسودان باعتبارها الرافد الأول والمؤسس للصناعة بالسودان، وحيا جهود منسوبي المجموعة، وقال إن "جياد للصناعات الهندسية تعتبر إحدى سوح معارك الكرامة الاقتصادية"، مثمنا جهودها في تقديم منتجات للمواطنين.

وزاد "سنقف جنبا إلى جنب كل الصناعيين، دعما للصناعة وتوطينا للصناعات السودانية".

وحث جابر على أهمية انتشار الصناعات السودانية في كل ولايات السودان، بعد أن تعرض المركز الحضري للصناعة في الخرطوم إلى دمار شامل ممنهج، مؤكدا دعم الدولة لكل من يرغب في توطين الصناعة بالبلاد.

وأضاف أن هذا العام سيشهد تحديا في تقديم كل ما من شأنه من تعديل للقوانين التي تدعم الصناعة والصناعيين، وأشار إلى أن ذلك بدأ بقانون الصناعة العام الماضي، وسيلحقه قانون للاستثمار، وكذلك لفت إلى تعديل قوانين الشركات بهدف توطين الصناعات في السودان، حاثا كل أهل الصناعة للعمل في المجال الصناعي لتوفر كل المدخلات لإقامة الصناعات في السودان .

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وأشار الفريق إلى التوجه بإنشاء مدن صناعية في كل ولايات السودان بالتخطيط الجيد لإقامة مشروعات صناعية، داعيا كل من توقف عن المشروعات الصناعة بعد الحرب للعودة.

تنمية صناعية

وفى السياق ذاته، أشادت وزيرة الصناعة محاسن علي يعقوب بالإنجاز الذى قدمته مجموعة جياد للصناعات الهندسية، والذى يدل على قوة الإرادة الوطنية في قيادة التنمية الصناعية بالبلاد وأكدت دعم جهودها.

وأشارت إلى دور شركة جياد الداعم للعمل الصناعي بالبلاد خلال السنوات السابقة، في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات الزراعية، وأشادت بانتشار عمل المجموعة الهندسية بولايات السودان المختلفة.

ورجحت الوزيرة أن يشهد العام الجاري استعادة الصناعة عافيتها، بعد الدمار الذى تعرضت له المناطق الصناعية بالخرطوم وولاية الجزيرة، مؤكدة أن الصناعة هي محور التنمية وقاطرتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد للصناعات الهندسية عبد الله عبد المعروف -في كلمة له خلال المعرض- إن المجموعة استعادت عملها بقوة بفضل عزيمة وإرادة منسوبي المجموعة، مشيرا إلى عمل المجموعة في 3 خطوط إنتاج لتجميع العربات المختلفة وخط للعربات الثلاثية والمواتر الثنائية، بالإضافة إلى مركز للصيانة بالشراكة مع جامعة نهر النيل، ومركز للتصنيع بالدامر لخطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المعارض في مدن الدامر وعطبرة ودنقلا والدبة وحلفا وكسلا والقضارف وقريبا الدمازين وشندي.