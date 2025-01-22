غموض سياسات ترامب يرفع الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوى في 3 أشهر اليوم الأربعاء بدعم من ضعف الدولار ومع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.36% إلى 2754.45 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغ 2763.38 دولارا خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.12% إلى 2762.50 دولارا للأوقية بعد أن بلغت 2774.40 دولارا خلال تعاملات اليوم.

وفقدت الفضة ما زادته خلال جلسة التداول وتراجعت 0.2% إلى 30.78 دولارا للأوقية (الأونصة).

مؤشر الدولار

أما مؤشر الدولار فهو قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، ويزيد ضعف الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويترز عن أوله هانسن محلل السلع الأولية في "ساكسو بنك" قوله "استفادت أسعار الذهب والفضة من تزايد الغموض الذي يكتنف سياسات ترامب بسبب ما أعلنه بما يشمل الرسوم الجمركية مع تقييم المستثمرين أيضا لتأثيرها التضخمي وعلى السياسات النقدية".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم 10% على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/شباط المقبل.

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وتتضاءل جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم إذا أدت سياسات ترامب التي يُنظر إليها على أنها تغذي الضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتُضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.