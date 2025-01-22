فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية قطاع العملات المشفرة عندما أعلن إطلاق عملته المشفرة الخاصة التي تسمى عملة ترامب $-$TRUMP.

وصار هذا الإطلاق من بين أنجح الإطلاقات في التاريخ، إذ ارتفعت قيمة $TRUMP من بضعة سنتات فقط إلى 33.87 دولارا في أقل من 24 ساعة، وهو ما يمثل قفزة مذهلة تفوق 18000%، وفقا لمنصة "فوكس بيزنس".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أسعار الغاز شبح يهدد أوروبا تحت ضغط تعريفات ترامب list 2 of 2 ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء end of list

وعاودت العملة الارتفاع لتصل قيمتها إلى 72.51 دولارا بُعيد إطلاقها قبل أن تتراجع إلى 37.75 دولارا لتسجل قيمتها السوقية 7.53 مليارات دولار وقت كتابة هذه السطور، بعد أن بلغت 14.74 مليار دولار، وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب" لرصد أسعار العملات الرقمية لحظيا.

توقعات سوق العملات المشفرة

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.57 تريليونات دولار وقت كتابة هذا التقرير، وبلغ إجمالي حجم تداولها 220.78 مليار دولار.

وفي ما يلي توقعات سوق العملات الرقمية عام 2025 وفقًا لمنصة "ستاتيستا".

من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة عالميا إلى 45.3 مليار دولار في عام 2025.

سيصل عدد المستخدمين في سوق العملات المشفرة على الأرجح إلى 861 مليون مستخدم في عام 2025.

من المتوقع أن يصل معدل انتشار المستخدمين إلى 11.02% في عام 2025.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم في سوق العملات المشفرة 52.6 دولارا في عام 2025.

إعلان

ورغم التحديات التنظيمية، تظل الولايات المتحدة في طليعة الابتكار في مجال العملات المشفرة وتبنّيها، حيث تقود المؤسسات المالية الكبرى وشركات التكنولوجيا الطريق.

وكان ترامب وعد في حملته الانتخابية بأن يكون الرئيس الأكثر صداقة للعملات المشفرة في التاريخ، وذلك يعدّ بشرى لهذا القطاع في السنوات المقبلة، ويطرح السؤال التالي: ما أفضل العملات الرقمية للاستثمار بها في عام 2025؟

أفضل 10 عملات رقمية للاستثمار عام 2025

في ما يلي قائمة بأبرز 10 عملات رقمية للاستثمار خلال العام الجاري 2025 وفق ما ذكر عدد من المنصات والمواقع المتخصصة مثل "بانكريت" و"زيب باي" و"نيرد والت" و"مجلة فوربس" وغيرها.

1- بيتكوين (BTC)

القيمة السوقية (وقت كتابة التقرير): 2.06 تريليون دولار.

السعر الحالي: 103 آلاف و808 دولارات.

هي أقدم وأشهر عملة مشفرة متداولة في السوق، وهي العملة التي بدأت موجة العملات المشفرة بالكامل؛ فمنذ بدايتها المتواضعة في عام 2009 ارتفعت إلى مستويات لا يمكن تصورها وحظيت باهتمام المستثمرين ووسائل الإعلام والشركات.

تُستخدم بيتكوين وسيلة بديلة للدفع نقدًا، وهي محمية من خلال إجماع إثبات العمل، ويتم تخزين جميع المعاملات على سلسلة الكتل، بينما يمكن للعمال الحصول على مكافآت لكل كتلة من المعاملات التي يؤكدونها.

إيجابيات البيتكوين

مربحة : وفقا للمحلل المالي المعتمد ورئيس شركة "هاكمان ويلث بارتنرز" راسل هاكمان، فإن "عملة بيتكوين ارتفعت من أدنى مستوى لها عند حوالي 17 ألف دولار لكل بيتكوين في نهاية عام 2022 إلى أكثر من 100 ألف دولار حاليا".

وأضاف "حتى مع كل التقلبات، تمكن مستثمرو بيتكوين من ربح الكثير بمرور الوقت". ورغم التقلبات، فإن أولئك الذين احتفظوا ببيتكوين لفترات طويلة غالبا ما يحصلون على عوائد مذهلة مقارنة بالاستثمارات التقليدية، وفقا لمنصة مؤشر ناسداك.

: وفقا للمحلل المالي المعتمد ورئيس شركة "هاكمان ويلث بارتنرز" راسل هاكمان، فإن "عملة بيتكوين ارتفعت من أدنى مستوى لها عند حوالي 17 ألف دولار لكل بيتكوين في نهاية عام 2022 إلى أكثر من 100 ألف دولار حاليا". وأضاف "حتى مع كل التقلبات، تمكن مستثمرو بيتكوين من ربح الكثير بمرور الوقت". ورغم التقلبات، فإن أولئك الذين احتفظوا ببيتكوين لفترات طويلة غالبا ما يحصلون على عوائد مذهلة مقارنة بالاستثمارات التقليدية، وفقا لمنصة مؤشر ناسداك. ذهب رقمي: قال هاكمان إن البيتكوين غالبا ما تُقارن بالذهب لأن الكمية المتوفرة منها محدودة؛ فلن يوجد سوى 21 مليون عملة فقط، وهذا يميزها عن العملات الورقية مثل الدولار الذي يمكن أن يفقد قيمته عندما تطبع الحكومات مزيدا من الأموال.

إعلان

سلبيات

متقلبة: تقلبات البيتكوين تجعلها غير مناسبة للمستثمرين المحافظين.

تشجع على المضاربة المحفوفة بالمخاطر.

2- الإيثريوم (ETH)

القيمة السوقية : 397.7 مليار دولار.

: 397.7 مليار دولار. السعر: 3299 دولارا.

بعد البيتكوين، رسخت إيثريوم مكانتها كواحدة من أكثر القوى المهيمنة في سوق العملات المشفرة، وكانت أول من قدم "وظيفة العقود الذكية" (smart contract functionality) التي تمكّن المطورين من إنشاء وتشغيل العديد من الميزات الرئيسية التي نعدّها أمرا مفروغا منه اليوم، كما صممت الإيثريوم لتوفير منصة للتطبيقات والتمويل اللامركزي، لتصبح عملة رائدة من نوعها في توفير هذه الخدمة.

إيجابيات

إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة: تاريخيا، قدمت عملة الإيثريوم عوائد كبيرة للمستثمرين الأوائل، وفي حين لا يستطيع أحد التنبؤ بالمستقبل، فإن التطورات الجارية والاعتماد المتزايد على تقنية البلوكتشين تشير إلى أن عملة الإيثريوم قد تستمر في تقديم عوائد جذابة.

حالات الاستخدام المتنوعة: تعدد استخدامات الإيثريوم ميزة كبيرة، فهي تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات التي تتجاوز مجرد العملة الرقمية، من ذلك العقود الذكية ومنصات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال، وهذا التنوع يجعل الإيثريوم استثمارا أكثر مرونة وأكثر ربحية مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى.

آلية الانكماش: من بين أكثر السمات المقنعة التي تميز عملة الإيثريوم هي "آلية الانكماش" (Deflationary Mechanism) إذ يحرق البروتوكول جزءًا من رسوم المعاملات، فيقلل ذلك من المعروض الإجمالي من عملة إيثريوم، ومن الممكن أن يؤدي هذا الضغط الانكماشي إلى زيادة قيمة عملة الإيثريوم بمرور الوقت مع تناقص المعروض.

سلبيات

التقلبات العالية: يمكن أن يتقلب سعر الإيثريوم بشكل كبير في فترات قصيرة، مما قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة.

بطيئة نسبيا: لا تزال الشبكة تواجه تحديات عديدة، من بينها أن سرعة تنفيذ المعاملات بطيئة نسبيا مقارنة بالعملات المشفرة الأحدث مثل "سولانا" (Solana). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجعل رسوم المعاملات المرتفعة الإيثريوم أقل جاذبية للمعاملات اليومية.

إعلان

المنافسة من سلاسل الكتل الأخرى: كانت عملة الإيثريوم رائدة في مجال العقود الذكية، لكنها تواجه منافسة متزايدة من سلاسل الكتل الأخرى، وتقدم شركات وعملات منافسة مثل "سولانا" و"كاردانو" و"بينانس" خدمات مماثلة مع رسوم أقل وسرعة تنفيذ أفضل للمعاملات.

3- بينانس كوين (BNB)

القيمة السوقية : 99.23 مليار دولار.

: 99.23 مليار دولار. السعر: 689.1 دولارا.

أطلقت هذه العملة الرقمية في عام 2017، وتطورت من مجرد رمز بسيط إلى تشغيل نظام بيئي خاص بها. في البداية، تم استخدام "بي إن بي" لتوفير مزايا خاصة لمستخدمي بورصة بينانس للعملات المشفرة، مثل الرسوم المنخفضة والوصول الحصري إلى العروض الأولية للعملات واسترداد النقود.

واليوم تشكل العمود الفقري لنظام "بي إن بي تشين" الذي يتميز بالسرعة العالية والتكلفة المنخفضة لتتنافس بشدة مع إيثريوم بعد أن أثبتت نفسها كخيار قوي في السوق.

الإيجابيات

انخفاض التكاليف والإنتاجية العالية يعني أنها قادرة على تلبية الطلب أكثر بكثير من العديد من المنافسين.

امتلاك هذه العملة يوفر لك فوائد على منصة تداول بينانس الشهيرة برسوم مخفضة وسرعة عالية.

السلبيات

بينانس كوين عبارة عن رمز مركزي للغاية، يتم التحكم فيه وإدارته بواسطة شركة بينانس وهذا يقلل من الحرية المتاحة للمتعاملين بها.

يرتبط نجاح هذه العملة بمنصة "بينانس" التي استهدفتها الهيئات التنظيمية في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة واليابان وألمانيا، وفق ما ذكرت منصة "زيب باي".

4- سولانا (SOL)

القيمة السوقية : 133.83 مليار دولار.

: 133.83 مليار دولار. السعر الحالي: 274 دولارا.

عبارة عن منصة بلوكتشين لامركزية أنشئت من أجل قابلية التوسع في المقام الأول، وهي واحدة من أسرع شبكات بلوكتشين في السوق، فتبلغ سرعة المعاملات فيها ما يقرب من 65 ألف معاملة في الثانية، وهي تحقق ذلك من خلال آلية الإجماع الفريدة (إثبات التاريخ) التي تسمح للعقد بمزامنة الوقت عبر الشبكة.

إعلان

إيجابيات

تُعد واحدة من أسرع سلاسل الكتل في السوق، وذلك يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين حيث يمكنها دعم أكثر من 65 ألف معاملة في الثانية مقارنة بحوالي 15 معاملة فقط لإيثريوم.

تتمتع المنصة أيضا برسوم معاملات منخفضة جدا، بمتوسط ​​0.00025 دولار لكل معاملة.

سلبيات

شهدت شبكة سولانا انقطاعات متعددة جعلتها غير موثوقة لدى مستخدميها، فعلى سبيل المثال تعطلت الشبكة في شهر فبراير/شباط 2024 لمدة 5 ساعات متواصلة، وفقا لمنصة "يو إس نيوز".

التقلب الشديد الذي تشهده عملة سولانا يشير إلى أنها لا تزال استثمارا مضاربا عالي المخاطر في هذه المرحلة، وفقا للمصدر السابق.

5- ترامب$ ($TRUMP)

القيمة السوقية : 7.49 مليارات دولار.

: 7.49 مليارات دولار. السعر الحالي: 37.75 دولارا.

حققت عملة ترامب المشفرة أرقاما قياسية منذ إطلاقها يوم الجمعة الماضي، إذ بلغت قيمتها أول أمس الأحد 72.51 دولارا، مما دفع قيمتها السوقية إلى القفز إلى 14.7 مليار دولار.

حدد مطورو عملة الميم المعروض من $TRUMP بـ200 مليون عملة عند الإطلاق قبل توسيع العرض الإجمالي إلى مليار عملة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لموقع العملة على الإنترنت.

وتعود ملكية 80% المتبقية من الرموز التي لم يتم إصدارها للجمهور بعد إلى شركة "سي آي سي ديجيتال إل إل سي" التابعة لمنظمة ترامب وشركة "فايت فايت فايت إل إل سي"، وفقًا للإيداعات الحكومية. وستتلقى كلتا الشركتين مبلغا غير معلن عنه من الإيرادات المستمدة من نشاط التداول، حسب مجلة فوربس.

الإيجابيات

عملة مشفرة جديدة تستمد قوتها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو داعم للعملات المشفرة التي يتوقع لها أن تشهد ازدهارا متواصلا في عهده.

من بضعة سنتات فقط عند إطلاقها وصلت إلى أكثر من 70 دولارا خلال يومين فقط، وهو ما يشي بمستقبل كبير لها.

إعلان

السلبيات

عملة ميمية (meme coins): يتصف هذا النوع من العملات الرقمية المشفرة بالتقلب السريع في أسعاره خلال فترات قصيرة، وهذا يجعل عملات الميم استثمارا غير مناسب للأشخاص الذين لا يحبون المخاطرة.

تكون عملات الميم عرضة للمبالغة في تقديرها من قبل المشاهير أو المؤثرين (وهو ما يحدث حاليا مع عملة ترامب)، لذلك ينتهي الأمر بالناس إلى الاستثمار فيها فقط لكي يدركوا أخطاءهم في وقت لاحق، وفقا لمنصة "ذا أوربيان" (the-european).

أثارت عملة ترامب انتقادات من جانب مسؤولين تنفيذيين في قطاع العملات المشفرة، الذين كانوا يتوقعون تعاملًا أكثر جدية مع الصناعة من قبل الإدارة الجديدة.

قال بعض المديرين التنفيذيين إن العملة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي ستلحق ضررًا أكثر من نفعها بقطاع يحاول إعادة بناء سمعته.

نقلت بلومبيرغ عن روب هاديك، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري دراغون فلاي كابيتال التي تركز على العملات المشفرة، قوله إن عملات ترامب "أصبحت الآن بمثابة آفة يجب علينا أن نعمل على التخلص منها كمنشئين".

6- دوغكوين (DOGE)

القيمة السوقية: 56.53 مليار دولار.

السعر الحالي: 0.38 دولار.

تعد عملة دوغكوين واحدة من أكثر العملات شهرة بين المستثمرين، وهي أشهر العملات الميمية، بدأت كمزحة حول عملة بيتكوين، ثم اشتهرت واكتسبت مجتمعا متحمسا ونشطا.

حظيت بدعم العديد من الشخصيات في مجتمع التشفير والمشاهير مثل إيلون ماسك، ومن المهم ملاحظة أنها "عملة ميمية" ولا تتمتع بقيمة جوهرية، باستثناء المجتمع القوي الذي يدعمها، ويجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل اتخاذ قرار الاستثمار في العملات الميمية عموما.

الإيجابيات

مجتمع نشط يعمل على نجاح هذا الرمز المميز.

السيولة العالية والشهرة المتكررة في وسائل الإعلام يجعلانها مفضلة للمضاربين.

السلبيات

إعلان

لا تتمتع بقيمة جوهرية، فهي تستمد شهرتها من الضجيج الإعلامي حولها ودعم النجوم والمشاهير.

لا يوجد حد أقصى للإمداد الإجمالي مما يؤدي إلى التضخم في الرمز المميز.

تتسم هذه العملة بالمضاربة الشديدة، فغالبا ما تكون تحركات الأسعار مدفوعة بالضجيج الإعلامي وليس بالعوامل الأساسية للسوق.

7- كاردانو (ADA)

القيمة السوقية: 35.41 مليار دولار.

السعر الحالي: 1.01 دولار.

كاردانو (Cardano) هو مشروع بلوكتشين لامركزي مصمم كمنصة مفتوحة المصدر لدعم المعاملات بين الأقران. يسمح هيكله المنظم بالعقود الذكية، فيضمن بذلك القدرة على التكيف والتوسع مع الحفاظ على تدابير أمنية قوية.

إيجابيات

كفاءة الطاقة : تعد خوارزمية إثبات الحصة (PoS) الخاصة بـكاردانو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من نظام إثبات العمل (PoW) الخاص بإيثريوم مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات وتقليل التأثير البيئي.

: تعد خوارزمية إثبات الحصة (PoS) الخاصة بـكاردانو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من نظام إثبات العمل (PoW) الخاص بإيثريوم مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات وتقليل التأثير البيئي. قابلية التوسع : صمّمت كاردانو للتعامل مع حجم كبير من المعاملات في الثانية، وهو ما يوفر منصة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة للتطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية .

: صمّمت كاردانو للتعامل مع حجم كبير من المعاملات في الثانية، وهو ما يوفر منصة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة للتطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية . السلامة والأمان: باستخدام لغة برمجة "هاسكل" (Haskell) المعروفة بميزاتها الأمنية، تضمن كاردانو بيئة آمنة للعقود الذكية المعقدة والتطبيقات اللامركزية، مما يعزز أمان المنصة بشكل عام.

سلبيات

التبنّي المحدود : رغم مزاياها، لا تزال كاردانو جديدة نسبيا ولم تحقق انتشارا واسع النطاق مقارنة بمنصات مثل "إيثريوم"، مما يؤدي إلى توفر عدد أقل من التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.

: رغم مزاياها، لا تزال كاردانو جديدة نسبيا ولم تحقق انتشارا واسع النطاق مقارنة بمنصات مثل "إيثريوم"، مما يؤدي إلى توفر عدد أقل من التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية. المخاوف المتعلقة بالمركزية: رغم اللامركزية، يزعم المنتقدون أن كاردانو قد لا تكون لامركزية تماما، وذلك يثير المخاوف بشأن توزيع الرموز والحوكمة داخل المنصة.

8- الريبل (إكس بي آر XPR)

القيمة السوقية : 179.86 مليار دولار.

: 179.86 مليار دولار. السعر الحالي: 3.13 دولارات.

بعكس العملات والرموز الأخرى ذات الأغراض العامة، تركز "إكس بي آر" على إنشاء حلول دفع للبنوك والمؤسسات المالية؛ فهي تحل العديد من المشاكل مع الأنظمة المنافسة مثل "سويفت" للتسويات الدولية، وبدلا من استغراق ساعات أو أيام لإتمام التحويلات، تسمح "إكس بي آر" بإكمال مثل هذه التسويات خلال ثوانٍ.

إعلان

تم بناء الريبل على فكرة "شبكة دفتر الأستاذ الموزع" (distributed ledger network) التي تتطلب مشاركة أطراف مختلفة في التحقق من صحة المعاملات، بدلا من أي سلطة مركزية مفردة، وهذا يسهل المعاملات في جميع أنحاء العالم، ورسوم التحويل أرخص بكثير من العملات الأخرى أمثال بيتكوين.

وعلى عكس العملات المشفرة الأخرى، فإن تحويلات "إكس بي آر" فورية فعليا، ولا تتطلب وقت تأكيد نموذجيا، وفق مجلة فوربس.

إيجابيات

أسرع بكثير من منافسيها مثل سويفت.

توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتسويات الدولية عن طريق خفض الحواجز أمام الاستخدام.

سلبيات

الشبكة مركزية للغاية حيث يتم تأكيد جميع المعاملات من قبل مجموعة متحدة من المؤسسات المالية.

تخوض الشركة معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك يلقي بظلاله عليها في سوق العملات المشفرة.

9- تيثر Tether (USDT)

القيمة السوقية : 138.31 مليار دولار.

: 138.31 مليار دولار. السعر الحالي: 0.999 دولار.

سعر تيثر ثابت عند 1 دولار لكل عملة؛ لأنها عملة مستقرة، وترتبط العملات المستقرة بقيمة أصل معين مثل الدولار، وغالبا ما تعمل تيثر كوسيط عندما ينتقل المتداولون من عملة مشفرة إلى أخرى. فبدلا من العودة إلى الدولار، يستخدمون تيثر، ومع ذلك يشعر بعض الناس بالقلق من أن تيثر ليست مدعومة بأمان بالدولارات المحتفظ بها كاحتياطي لكنها تستخدم بدلا من ذلك شكلا قصير الأجل من الديون غير المضمونة، وفقا لمنصة "بانكريت".

الإيجابيات

الاستقرار : صممت تيثر للحفاظ على قيمة مستقرة من خلال ربطها بالدولار الأميركي، وذلك ما يجعلها أصلا مفيدا خلال فترات التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة.

: صممت تيثر للحفاظ على قيمة مستقرة من خلال ربطها بالدولار الأميركي، وذلك ما يجعلها أصلا مفيدا خلال فترات التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة. السيولة : تيثر مقبولة على نطاق واسع في معظم بورصات العملات المشفرة ومنصات التداول، وهذا يضمن سيولة عالية وسهولة الوصول إلى التداول مع العملات المشفرة الأخرى.

: تيثر مقبولة على نطاق واسع في معظم بورصات العملات المشفرة ومنصات التداول، وهذا يضمن سيولة عالية وسهولة الوصول إلى التداول مع العملات المشفرة الأخرى. معاملات عابرة للحدود سهلة ورخيصة: تتيح تيثر إجراء معاملات سريعة ورخيصة في أي مكان وفي أي وقت، وهذا يجعلها مفيدة للتحويلات والتجارة الدولية دون الحاجة إلى أنظمة مصرفية مثل "سويفت".

إعلان

السلبيات

مخاطر المركزية : تصدر تيثر شركة "تيثر ليمتد" (Tether Limited) وهي كيان مركزي، وهذا يمنح المستخدمين مخاطر معينة في ما يتعلق بالطرف المقابل والاعتماد على قدرة الشركة على الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار بالإضافة إلى سلامة احتياطياتهم.

: تصدر تيثر شركة "تيثر ليمتد" (Tether Limited) وهي كيان مركزي، وهذا يمنح المستخدمين مخاطر معينة في ما يتعلق بالطرف المقابل والاعتماد على قدرة الشركة على الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار بالإضافة إلى سلامة احتياطياتهم. عدم اليقين التنظيمي : واجهت العملة حالة من عدم اليقين التنظيمي والرقابة في العديد من البلدان، ​​وقد أدت المخاوف بشأن الامتثال للوائح المالية والافتقار إلى الشفافية إلى إجراء تحقيقات وقضايا قانونية.

: واجهت العملة حالة من عدم اليقين التنظيمي والرقابة في العديد من البلدان، ​​وقد أدت المخاوف بشأن الامتثال للوائح المالية والافتقار إلى الشفافية إلى إجراء تحقيقات وقضايا قانونية. العقود الذكية: تعيش تيثر على شبكات البلوكتشين وتعتمد على العقود الذكية، وقد يؤدي فشل هذه العقود الذكية أو أي خروقات أمنية أخرى على البلوكتشين الفردية إلى خسائر، وفقا لمنصة "فيري".

10- عملة الدولار الأميركي (USD Coin)

القيمة السوقية : 48.27 مليار دولار.

: 48.27 مليار دولار. السعر الحالي: دولار واحد.

مثل عملة تيثر، تعد عملة USD Coin عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، وذلك يعني أن قيمتها لا تتقلب. ويقول مؤسسو العملة إنها مدعومة بأصول محجوزة بالكامل وإن هذه الأصول محفوظة في حسابات لدى مؤسسات أميركية منظمة.

الإيجابيات

الاستقرار : باعتبارها عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، فإنها لا تخضع لتقلبات الأسعار مثل العملات المشفرة الأخرى، وهذا يجعلها مخزنا أكثر موثوقية للمستثمرين والتجار.

: باعتبارها عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، فإنها لا تخضع لتقلبات الأسعار مثل العملات المشفرة الأخرى، وهذا يجعلها مخزنا أكثر موثوقية للمستثمرين والتجار. إمكانية الوصول : تحظى بدعم واسع النطاق من قبل بورصات ومنصات العملات المشفرة، مما يسهل على المستخدمين الشراء والبيع والتداول.

: تحظى بدعم واسع النطاق من قبل بورصات ومنصات العملات المشفرة، مما يسهل على المستخدمين الشراء والبيع والتداول. الشفافية: تصدرها مؤسسات مالية منظمة وتخضع لعمليات تدقيق منتظمة للتأكد من أنها مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي. يوفر هذا المستوى من الشفافية للمستخدمين الطمأنينة بشأن استقرار وشرعية العملة.

السلبيات

المركزية: أحد الانتقادات الرئيسية لعملة USDC هو مركزيتها. فعلى عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين، فالذي يصدرها ويتحكم فيها كيان مركزي، وهذا يثير المخاوف بشأن الرقابة والتدخل الحكومي.