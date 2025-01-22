استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية في دمشق وحلب، في حين شهد تحسنا في إدلب والحسكة، كما سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني في دمشق وحلب عند 11 ألفا و600 ليرة للشراء، وعند 11 ألفا و800 للبيع وهو المستوى نفسه المسجّل في آخر تعاملات أمس.

في إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفا و600 ليرة للشراء من 11 ألفا و650 ليرة مسجّلة مساء أمس، وعند البيع تحسّن سعر الليرة إلى 11 ألفا و700 ليرة من 11 ألفا و750 ليرة مسجّلة مساء أمس.

وفي الحسكة، زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 11 ألفا و600 ليرة من 11 ألفا و700 ليرة مسجلة أمس عند الشراء، في حين سجّل عند البيع 11 ألفا و700 ليرة مقابل 11 ألفا و800 ليرة مسجلة أمس.

سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 13 ألفا و65 ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل مؤثرة في دعم الليرة

تمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق؛ الأمر الذي يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

تبقي الحكومة في حوزتها كميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025؛ الأمر الذي رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك مصرف سوريا المركزي باحتياطات العملة المحلية.

يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقا متدرجا لعقوباته الاقتصادية على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسبما نقلت رويترز عن وثيقتين.

خففت الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على سوريا، مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.