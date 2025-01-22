طنجة المتوسط يعزز مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط

قالت سلطة ميناء طنجة المتوسط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن الميناء حافظ على مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط إذ قام بمناولة 10.24 ملايين حاوية في 2024 بزيادة 18.8% على العام السابق.

وكانت رويترز قد ذكرت في يونيو/حزيران الماضي أن الميناء يتوقع تجاوز قدرته الاسمية التشغيلية وهي مناولة نحو 9 ملايين حاوية في 2024.

وأضافت سلطة الميناء حينها لرويترز أن الميناء تعامل مع 142 مليون طن من البضائع بزيادة 16.2% على 2023 بدعم من انخفاض أوقات الانتظار.

وذكرت السلطة أن محطتي السيارات بالميناء قامت بمناولة ما مجموعة 600 ألف و872 سيارة في 2024، بزيادة 4% على العام السابق.

وأكدت السلطة المينائية، في بيان صحفي، أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل ثقة والتزام الفاعلين المينائيين والخطوط البحرية، بالإضافة إلى المستوى العالي من الإنتاجية الذي حققته جميع الفرق.

كما أسهم تعزيز بعض المنشآت، وتشغيل معدات جديدة، وتحسين عمليات الرسو البحري في تقليص أوقات الانتظار في الوصول إلى هذه النتائج.

وبخصوص ارتفاع حركة الشاحنات، فقد تمت معالجة 516 ألفا و842 شاحنة نقل دولي من قبل ميناء طنجة المتوسط في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023. وشهدت حركة المنتجات الصناعية نموا بنسبة 6.8% كما شهدت المنتجات الغذائية تطورًا بنسبة 7.2%.

واستقبل المركب المينائي طنجة المتوسط 3 ملايين و47 ألفا و387 مسافرا عام 2024، مسجلا بذلك نموا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023.