طنجة المتوسط يعزز مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط

قالت سلطة ميناء طنجة المتوسط في المغرب اليوم الأربعاء إن الميناء حافظ على مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط إذ قام بمناولة 10.24 مليون حاوية في 2024 بزيادة 18.8% عن العام السابق.

وكانت رويترز قد ذكرت في يونيو/ حزيران الماضي أن الميناء يتوقع تجاوز قدرته الإسمية التشغيلية وهي مناولة نحو 9 ملايين حاوية في 2024.

وأضافت سلطة الميناء حينها لرويترز أن الميناء تعامل مع 142 مليون طن من البضائع بزيادة 16.2% عن 2023 بدعم من انخفاض أوقات الانتظار والمناورة.

وذكرت السلطة أن محطتي السيارات بالميناء قامت بمناولة ما مجموعة 600 ألف و872 سيارة في 2024، بزيادة 4% عن العام السابق.

وأكدت السلطة المينائية، في بيان صحفي، أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل ثقة والتزام الفاعلين المينائيين والخطوط البحرية، بالإضافة إلى المستوى العالي من الإنتاجية الذي حققته جميع الفرق.

كما ساهم تعزيز بعض المنشآت، وتشغيل معدات جديدة، وتحسين عمليات الرسو البحري في تقليص أوقات الانتظار والمناورة في الوصول إلى هذه النتائج.

وبخصوص ارتفاع حركة الشاحنات، فقد تمت معالجة 516 ألف و842 شاحنة نقل دولي من قبل ميناء طنجة المتوسط في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023. وشهدت حركة المنتجات الصناعية نموا بنسبة 6.8% والمنتجات الغذائية شهدت تطورًا بنسبة 7.2% .

كما استقبل المركب المينائي طنجة المتوسط 3 ملايين و47 ألف و 387 مسافرا عام 2024، مسجلا بذلك نموا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023.